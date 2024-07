Grupo do Campeonato de Futsal Masculino de Botuverá termina segunda rodada

O Grupo A do Campeonato de Futsal Masculino livre de Botuverá finalizou sua segunda rodada neste sábado, 6, com quatro partidas.

O placar mais elástico foi do Bar de Munique, 6 a 0 sobre o Grêmio Lageado B, com dois gols de Alexsandro. Com o resultado, a equipe ocupa o quarto lugar, na zona de classificação às quartas de final.

A partida com mais gols foi Ourífico 6×4 Gabiroba B, com três gols de José Mariani, do Ourífico. No primeiro jogo da noite, o goleiro Kalb marcou dois gols do Gabiroba no empate em 3 a 3 com o Brasil BT.

Sábado, 06/07

18h – Brasil BT 3×3 Gabiroba

19h – Ourífico 6×4 Gabiroba B

20h – Bar de Munique 6×0 Grêmio Lageado B

21h – Figueira B 4×3 Sessenta

Quarta-feira, 10/07

19h – Gabiroba B x Brasil BT

20h – Gabiroba x Bar de Munique

21h – Sessenta x Ourífico

