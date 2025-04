Grupo investigado por incentivo ao extremismo e manipulação emocional é desarticulado em operação no Vale do Itajaí

No sábado, 12, o Grupo de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), por meio da equipe especializada em crimes virtuais (CyberGaeco), iniciou a Operação Vórtice. O objetivo é desmontar um grupo suspeito de espalhar mensagens de ódio, mostrar conteúdos violentos e, em casos mais graves, incentivar o extremismo e a violência.

Foram feitas três buscas em endereços ligados à investigação e dois adolescentes foram internados provisoriamente por decisão da Justiça.

As medidas foram pedidas pela Promotoria da Infância da região do Vale do Itajaí e autorizadas pelo Judiciário. O relatório que baseou a operação foi feito pelo CyberGAECO com apoio da Promotoria.

O jornal O Município Blumenau entrou em contato com a assessoria do MP-SC, que não divulgou a cidade onde ocorreu a operação para não atrapalhar as investigações.

Trabalho conjunto entre instituições

A operação teve apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas, e também da Agência de Investigação Interna dos Estados Unidos (HSI), ligada à embaixada americana.

Quem são os investigados na Operação Vórtice

A investigação mostra que alguns espaços da internet, chamados de “submundos virtuais”, têm sido usados para atividades ilegais, como manipular menores de idade, mostrar conteúdos violentos e incentivar crimes.

Esses grupos atuam em etapas: primeiro ganham a confiança dos adolescentes, depois os expõem a conteúdos pesados e, por fim, incentivam atitudes extremas e violentas. Esses ambientes afetam principalmente jovens em situação de vulnerabilidade.

