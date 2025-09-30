Grupo Koch realiza mutirão de empregos em Brusque; saiba como participar

O Grupo Koch realiza neste sábado, 4, um mutirão de empregos em Brusque para contratação no setor de perecíveis, reposição e atendimento. Os interessados devem procurar qualquer uma das lojas do grupo das 9h às 13h com um documento de identificação.

Interessados também poderão antecipar seus cadastros por meio da página de carreira da empresa https://grupokoch.jobs.recrut.a, realizando o filtro por cargo e cidade.

Além das contratações por carga definida, a empresa fará também a contratação por meio de diárias, com carteira assinada na modalidade de contrato intermitente, para atrair profissionais que possuem diferentes perfis de disponibilidade.

De acordo com o Grupo, o formato permite que a empresa convoque colaboradores conforme a necessidade operacional, enquanto o profissional pode escolher quando aceitar a jornada, conciliando a atividade com outros compromissos. A contratação possui pagamento semanal, aliado à garantia de todos os direitos trabalhistas e benefícios específicos (incluindo 13º salário, férias proporcionais e demais verbas legais).

“Nosso propósito é proporcionar mais qualidade de vida para quem trabalha conosco, e isso inclui oportunidades que se encaixem na realidade e disponibilidade de cada um.

Acreditamos que é uma proposta bastante atrativa para quem busca complementar a renda de forma planejada e sem compromisso fixo”, explica Alisson Santos, gerente de recursos humanos do Grupo Koch.

O mutirão acontece em todas as unidades do Grupo no estado, tanto da marca de atacarejo, Komprão Atacadista, como também do varejo SuperKoch.

