Grupo mexicano compra operações do Aeroporto de Navegantes em contrato bilionário

A Aeropuerto de Cancún, subsidiária do Grupo Aeroportuario del Sureste, do México, anunciou nesta terça-feira, 18, a compra das operações da Motiva, administradora do Aeroporto de Navegantes. O contrato bilionário prevê a aquisição das operações de 17 aeroportos brasileiros, em nove estados, incluindo o aeroporto comercial mais próximo de Brusque.

De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, o investimento do grupo mexicano é de R$ 5 bilhões. O Grupo Aeroportuario del Sureste opera, atualmente, nove aeroportos no México e outros sete na América Latina.

“A vinda de um player mexicano vai ampliar as relações comerciais entre Brasil e México e fortalecer o turismo de negócios e de lazer entre os dois países. Nós estamos falando da maior transação aeroportuária em curso no mundo”, afirma o ministro Silvio Costa Filho.

Segundo o ministro, pela posição geográfica estratégica dos dois países da América, ao sul e ao norte, Brasil e México podem ser hubs aeroportuários, com conexão entre Estados Unidos e os países sul-americanos.

A aquisição reflete também, na opinião do ministro, a atratividade do setor de transporte aéreo nacional, valorizando os ativos brasileiros e criando novas oportunidades de negócio para outros aeroportos no país.

Neste ano, de janeiro a setembro, conforme o ministério, foram registrados 1,3 mil voos entre os dois países, uma alta de 17% em relação ao mesmo período do ano passado, e 253 mil passageiros transportados, com crescimento de 15,4% frente a 2024.

