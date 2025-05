Grupo de apoio a pais que perderam filhos completa dez anos de atuação em Brusque

O grupo Renascer, que acolhe pais enlutados pela perda de filhos, completou dez anos de atuação em Brusque no dia 19 de maio. Para marcar a data, será realizado um jantar comemorativo no salão da Comunidade Evangélica Luterana, no dia 4 de junho. Além do jantar, está previsto para outubro o lançamento de um livro com histórias vividas no grupo.

Luciana Raimundo Marcos, que integra o grupo, afirma que os participantes estão motivados a divulgar o projeto. O jantar acontecerá das 19h30 às 21h30 e contará com uma apresentação musical e leituras.

O evento é voltado especialmente aos participantes do grupo, mas familiares e amigos também são bem-vindos.

“Mais de 150 pais de diversas cidades já passaram pelo grupo ao longo dos anos. Alguns permanecem, outros não, por não se sentirem prontos — cada um participa quando sente o chamado. Durante o jantar, estão programadas quatro músicas e uma fala motivacional”, diz.

O livro trará relatos de 14 pais que vivenciaram a perda de filhos e participaram do grupo. Segundo Luciana, a obra está em desenvolvimento e deve ser lançada em outubro. Ela destaca que muitos pais transformaram suas vidas ao participar dos encontros e sentiram melhorias significativas. Há possibilidade dele ser comercializado após o lançamento.

“O objetivo do nosso trabalho é registrar nossa trajetória, produzir um material que sirva como acervo para outras pessoas e divulgar o grupo. Quando trabalhamos com o luto, muitos materiais disponíveis são teóricos. Por isso, buscamos relatos que reflitam a realidade e sensibilizem os pais”, explica.

Pioneiro no Brasil

O Grupo Renascer de Brusque foi fundado em 2015 como uma iniciativa de apoio mútuo para pais que enfrentam o luto pela perda de filhos.

A ideia surgiu após o pastor Claudio Schefer vivenciar a morte de dois adolescentes de Brusque durante um retiro em Bombinhas, o que o motivou a buscar formas de lidar com o sofrimento e auxiliar outros enlutados.

Em um congresso em Lima, no Peru, ele conheceu o Grupo Renascer, criado na Argentina, e decidiu implementar o modelo em Brusque.

Após encontrar pais que também haviam perdido filhos — como os casais Haroldo e Margarida Tormena e Oscar e Sueli Lauritzen —, o grupo foi oficialmente estabelecido.

Desde então, realiza encontros quinzenais no Centro Evangélico Luterano, reunindo cerca de 20 a 25 participantes, independentemente de religião ou tempo de perda, oferecendo um espaço de acolhimento e troca de experiências.

Assista agora mesmo!

Desenvolvedor de Guiné-Bissau, na África, conheceu Brusque após contato no LinkedIn: