Grupo que prometia ajuda espiritual para aplicar golpes em Brusque e região é condenado

Uma operação policial realizada em outubro de 2022 pela Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, resultou na condenação de quatro integrantes de uma associação criminosa, dois homens e duas mulheres, especializada em estelionatos. A sentença foi proferida no último dia 24, pela Vara Criminal da Comarca de Brusque.

A investigação teve início após a tentativa de obtenção fraudulenta de crédito utilizando dados de uma vítima. Posteriormente, verificou-se que o grupo já havia emitido cheques sem fundos e estava envolvido em diversos golpes em diferentes municípios do estado. A partir disso, a Polícia Civil representou pela quebra de sigilo bancário e fiscal dos investigados, com parecer favorável do Ministério Público e deferimento judicial.

Carros de luxo apreendidos

Durante a operação, foram identificados sinais de enriquecimento ilícito e ostentação de bens de alto valor, como carros de luxo, imóveis e até a manutenção de uma equipe de corrida automotiva. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em cidades do Vale do Itajaí, resultando na apreensão de veículos, dinheiro em espécie, joias, armas, eletrônicos e documentos.

Durante a análise de dispositivos apreendidos, foram localizados diálogos entre os investigados relacionados às práticas criminosas. Na sentença, o magistrado ressaltou “aliás, os dados extraídos do aparelho celular de (investigada) e as declarações prestadas pelos policiais civis indicam que as vítimas, geralmente pessoas em momentos de fragilidade emocional, profissional ou financeira, eram atraídas por meio de anúncios pagos no Instagram. Em seguida, eram então direcionadas para o WhatsApp, onde recebiam respostas automáticas, cobrando um valor inicial pela consulta espiritual”.

E acrescentou, “na verdade, não havia qualquer orientação ou trabalho espiritual, ocorrendo apenas a cobrança de valores”.

Condenação

Com base nas provas reunidas, os réus foram condenados por crimes como estelionato e associação criminosa. A pena aplicada inclui reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa. A decisão reconheceu o papel dos acusados na estruturação e execução dos crimes de maneira reiterada e organizada.

Na sentença ainda foi decretado o perdimento dos bens apreendidos em favor da Polícia Civil de Santa Catarina, assim como os valores arrecadados com a eventual alienação de veículos, imóveis e demais bens.

Leia também:

1. Diagnósticos de tuberculose em Brusque em 2024 atingem terceiro maior índice dos últimos 25 anos

2. Valor da conta de água em Brusque sofre reajuste

3. Brusque e Renaux assinam acordos e Augusto Bauer será liberado

4. Relembre quando as ruas de Brusque se transformavam em pistas para corridas de cavalos

5. Hospital Azambuja teve mais de 16% de aumento em atendimentos em 2024

Assista agora mesmo!

Na era da disco music, grupo de amigos abriu a Kaputz Discotheque na década de 70: