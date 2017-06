Grupo que rendeu motorista e roubou carga de cigarros em Brusque é preso em Blumenau

Quatro homens foram presos em flagrante por roubo, no fim da tarde de terça-feira, 20, em Blumenau, após cometerem um crime em Brusque, durante a manhã. A Polícia Civil, por meio da Divisão de Repressão a Roubos da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Blumenau já vinham investigando o grupo, responsável por vários roubos de cargas de cigarros na região.

Durante a manhã, o grupo rendeu um homem que estava em uma Kombi, fazendo entregas de cigarros em estabelecimentos de Brusque. Dois dos criminosos, que estavam em outra Kombi, abordaram o homem e o levaram até o Mont Serrat, onde o abandonaram com o veículo e baldearam uma carga de 20 caixas de cigarros, totalizando R$ 20 mil.

Na ação os criminosos utilizaram dois veículos, sendo uma Kombi e um Sandero, que deu cobertura, ambos de cor branca.

Ao terem conhecimento do crime em Brusque, os policiais da Divisão de Repressão a Roubos da DIC de Blumenau foram até a residência de Carlos Alberto Fernandes, proprietário da Kombi e Sandero que foram flagrados por câmeras de segurança.

Fernandes chegou em casa por volta das 15h acompanhado de uma mulher, identificada como Gesse de Oliveira da Rocha, Ronei da Silva e Lucas Henrique dos Santos e Silva, todos no Sandero. Em seguida, foram até Piçarras, onde ocorreu a abordagem policial e prisão do grupo.

Até o momento a carga de cigarros não foi localizada. Entretanto, a vítima do roubo em Brusque reconheceu Ronei como sendo o autor de, pelo menos, três assaltos praticados contra si. Além disso, Ronei estava com uma mandado de prisão ativo, justamente por roubo de cigarros.

Na residência de Fernandes, no bairro Fortaleza, os policiais apreenderam uma pistola Taurus calibre 380, preta, com dois carregadores municiados. A arma foi a mesma utilizada no roubo ocorrido em Brusque.

A Agência de Inteligência do 18º Batalhão da Polícia Militar de Brusque também teve grande participação para a prisão do grupo, repassando informações sobre o roubo, bem como disponibilizando imagens, vídeos e outros dados para a identificação dos autores.

Segundo a Polícia Civil de Blumenau, todos os presos possuem condenações anteriores pelo crime de roubo de cigarros. Em interrogatório, acompanhados por advogado, os presos permaneceram em silêncio. Eles foram encaminhados para o Presídio Regional de Blumenau.

O grupo é suspeito de outros crimes ocorridos na região, por isso, a Polícia Civil pede que as vítimas que reconhecerem os presos, devem entrar em contato com a polícia, pelo número 197 ou 181, para dar andamento nas investigações.