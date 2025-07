Grupo que vendia drogas perto de praça e escola é preso em Brusque

Um grupo de quatro pessoas foi preso por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira, 3, na rua Azambuja, em Brusque.

A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque, coordenou uma ação policial para cumprir sete mandados de busca e apreensão em dois prédios situados no bairro Azambuja, que resultou na prisão dos quatro envolvidos.

De acordo com os elementos obtidos no decorrer do inquérito policial, eles estariam atuando de forma conjunta no tráfico de drogas que ocorria nas proximidades de uma praça pública e de um centro de educação infantil.

Com base em tais elementos, a Polícia Civil representou pela busca e apreensão em seis apartamentos e uma sala comercial, que foi deferido pelo Poder Judiciário, após manifestação favorável do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC).

Durante a ação, foram apreendidas porções de drogas prontas para a venda (maconha, crack e cocaína), além de valores em dinheiro e outros elementos relevantes para a investigação.

A operação contou com o apoio da Polícia Militar. Os presos foram conduzidos à delegacia e, posteriormente, para o Presídio Regional de Brusque, onde permanecem à disposição do Poder Judiciário.