GTB apreende autopropelidos após condutores serem flagrados sem capacete em Brusque

Duas pessoas foram flagradas nesta segunda-feira, 21, conduzindo autopropelidos sem capacete em Brusque. A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) recolheu os dois veículos.

Conforme a GTB, o primeiro caso ocorreu no bairro Azambuja, e o segundo no bairro São Luiz, sendo que neste último, o condutor e caroneiro não faziam uso do capacete, o que é obrigatório.

Segundo o órgão, a medida marca uma nova fase de tolerância zero, prevista na Lei Municipal nº 4.773, aprovada em junho de 2025, que regulamenta o uso dos equipamentos no município.

“A GTB continuará com ações diárias de fiscalização, priorizando pontos de maior fluxo e locais com registro recorrente de irregularidades”, comentou o diretor da GTB, Roberto Carlos Marques.

É possível fazer denúncias através do contato 153.

Leia também:

1. VÍDEO – Brusque é surpreendida por tenor que canta ópera na praça

2. André Rezini deve assumir como diretor de Futebol do JEC

3. Casal é rendido durante assalto em residência no bairro Rio Branco, em Brusque

4. Frio de outubro desafia a primavera e domina as madrugadas em Brusque

5. Conheça famílias de Brusque e região que encontraram amor na adoção

Assista agora mesmo!

Como menino indígena sobreviveu a chacina em Botuverá e ficou marcado na história:

