GTB autua motociclistas transitando sem retrovisor por Brusque

Na manhã deste sábado, 8, diversas motocicletas foram abordadas pela Guarda de Trânsito (GTB) transitando sem retrovisor em vários pontos de Brusque.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina que conduzir um veículo sem qualquer um dos equipamentos obrigatórios é uma infração grave. Entre esses equipamentos, estão os retrovisores, que devem estar devidamente instalados e em boas condições de funcionamento.

De acordo com o CTB, conduzir uma moto sem retrovisor ou com retrovisores danificados implica em multa no valor de R$ 195,23; perda de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e retenção do veículo até a regularização do equipamento.

