GTB faz escolta da caminhão com carga superdimensionada em Brusque
Ação ocorreu para garantir segurança e fluidez da via
Agentes da Guarda de Trânsito de Brusque fizeram a escolta de um caminhão que transportava uma carga superdimensionada na manhã desta terça-feira, 19, em Brusque.
O veículo veio de Itajaí e tinha como destino o município de São João Batista. O auxílio ocorreu no perímetro de circunscrição de Brusque, para garantir a segurança e fluidez da via.
Conforme a GTB, o veículo possuía excesso lateral e traseiro, demandando cuidados especiais.
