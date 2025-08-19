GTB faz escolta da caminhão com carga superdimensionada em Brusque

Agentes da Guarda de Trânsito de Brusque fizeram a escolta de um caminhão que transportava uma carga superdimensionada na manhã desta terça-feira, 19, em Brusque.

O veículo veio de Itajaí e tinha como destino o município de São João Batista. O auxílio ocorreu no perímetro de circunscrição de Brusque, para garantir a segurança e fluidez da via.

Conforme a GTB, o veículo possuía excesso lateral e traseiro, demandando cuidados especiais.

