GTB intensifica fiscalização de autopropelidos em Brusque

A Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) iniciou, ao longo desta semana, uma operação de fiscalização voltada aos condutores de dispositivos autopropelidos, em cumprimento à regulamentação municipal alinhada ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Durante as primeiras ações, blitzes foram realizadas em pontos estratégicos da cidade, com abordagem de condutores para verificar condições de segurança, uso correto de equipamentos obrigatórios e cumprimento das normas de circulação.

Durante as abordagens, uma condutora foi flagrada circulando sem o capacete, embora o equipamento estivesse guardado no cesto de seu autopropelido. Ela só pôde prosseguir após colocar o capacete.

Os condutores flagrados sem os equipamentos obrigatórios em abordagens só poderão seguir caso a infração seja sanada no momento da abordagem.

O descumprimento das normas acarretará em multa, podendo levar à remoção do veículo ao pátio.

“O uso correto do capacete e o cumprimento das normas de circulação são fundamentais para garantir a segurança de todos”, afirma o secretário de Trânsito e Mobilidade, Emerson Andrade.

