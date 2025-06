Guabiruba, 63 anos: Câmara concede títulos a cidadãos e instituição por contribuição à cidade

A Câmara de Vereadores de Guabiruba realizou, na segunda-feira, 9, sessão solene para homenagear cidadãos e instituição que contribuem para a cidade. O Legislativo concedeu títulos honoríficos. No dia seguinte, 10 de junho, terça-feira, Guabiruba completou 63 anos.

“Estamos vivenciando uma semana especial em nossa cidade, em que Guabiruba celebra 63 anos de história. É uma história de muito trabalho, muita luta, empenho e dedicação de cada cidadão guabirubense”, disse o presidente da Câmara, Xande Pereira (PP).

O Grupo Folclorístico Tutti Buona Gente, vinculado à Associação Artístico Cultural São Pedro, foi agraciado com o título de instituição de mérito.

A honraria foi entregue pelo vereador Anderson Luiz Cavichioli (PP), autor da proposição. O grupo, fundado em 2007, preserva a cultura italiana no município e já representou Guabiruba em eventos nacionais e internacionais.

O primeiro título de cidadão benemérito foi concedido ao padre Marilton Nuss, pároco da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, matriz de Guabiruba. A entrega foi realizada pelo presidente do Legislativo.

Por fim, Rodolfo Zabel, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia no bairro Lageado Baixo, também recebeu o título de cidadão benemérito. A comenda foi entregue pelo vereador Alfred Nagel Neto (MDB).

Compuseram a mesa de autoridades o presidente Xande Pereira; o prefeito Valmir Zirke (PP); o comandante da Polícia Militar de Guabiruba, subtenente Murilo Wilke; o comandante da corporação do Corpo de Bombeiros, subtenente Carlos Rodrigo da Silva; o padre Marilton Nuss; e o cavaleiro da República Italiana e conselheiro do Comitê dos Italianos no Exterior (Comites PR-SC), Márcio Fumagalli.

