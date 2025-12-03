Guabiruba abre inscrições para pedágios beneficentes de 2026; saiba como se inscrever

A Prefeitura de Guabiruba, por meio da Secretaria de Assistência Social, Habitação e Emprego (Sashe), abriu as inscrições para pedágios beneficentes que acontecerão em 2026. As inscrições estão abertas até o dia 19 de dezembro e devem ser realizadas presencialmente na secretaria. A Sashe está localizada na rua 10 de Junho, número 301, Centro e atende das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.

Podem se inscrever somente entidades sem fins lucrativos que desenvolvem ações de caráter social, filantrópico, cultural, esportivo ou educacional. Cada entidade inscrita receberá uma das 12 vagas relativas aos meses de 2026. Com um pedágio autorizado por mês, alinhado ao Sábado Fácil, conforme agenda oficial da CDL de Guabiruba.

Requisitos para inscrição:

Possuir título de utilidade pública;

Estar em funcionamento regular há pelo menos um ano;

Desenvolver atividades de interesse público e de caráter comunitário;

Apresentar toda a documentação exigida no edital, incluindo estatuto social, ata de diretoria, comprovação de endereço e declaração de regular funcionamento.

Cada entidade poderá realizar apenas um pedágio por ano, de acordo com a lei municipal de número 1.967/2025.

Conforme o edital, as entidades contempladas deverão:

Cumprir o horário das 8h às 17h;

Notificar previamente à Coordenadoria de Trânsito, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros;

Identificar os voluntários com coletes, camisetas ou crachás;

Manter cópia da autorização no local;

Apresentar panfletos, cartazes ou material que identifique claramente a campanha;

Garantir condições de segurança e sinalização para todos os envolvidos.

A participação de crianças é proibida. É somente permitido o envolvimento de adolescentes acima de 14 anos, com autorização dos responsáveis.

As entidades deverão encaminhar, em até 30 dias após o evento, um ofício informando o valor arrecadado à Sashe, à câmara de vereadores e à imprensa local. Essas informações serão publicadas no site oficial da prefeitura, garantindo transparência à população.

Calendário e seleção:

A análise dos documentos ocorrerá em 22 de dezembro de 2025;

O resultado preliminar será publicado no mesmo dia;

O prazo para recursos será de 22 a 29 de dezembro;

O resultado final e o calendário oficial de pedágios 2026 serão publicados em 30 de dezembro de 2025.

Caso o número de entidades inscritas ultrapasse o limite anual, será realizado sorteio público para definição das contempladas.

O edital completo está disponível no site da Prefeitura de Guabiruba. Mais informações podem ser obtidas diretamente na Sashe, ou através do telefone: (47) 3308-3105.