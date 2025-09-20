Neste sábado, 20, um grupo formado por 50 ex-colaboradores da extinta empresa têxtil Sulfabril, de Blumenau, reuniu-se em uma chácara no bairro Aymoré, em Guabiruba, para celebrar o 8º encontro anual de uma trajetória marcada por superação e vínculos que atravessam gerações.

Entre 1976 e 1991, os protagonistas desta celebração enfrentaram uma rotina exigente, marcada por empenho e perseverança.

Ainda de madrugada, partiam de Guabiruba rumo a Brusque, onde se juntavam aos trabalhadores locais e embarcavam no ônibus que os conduzia até a fábrica, em Blumenau.

Mais do que um deslocamento diário, era um ritual de esforço coletivo — cada quilômetro percorrido simbolizava o compromisso com o trabalho e a esperança de dias melhores.

O trajeto incluía trechos de estrada ainda não pavimentados, como a rodovia Ivo Silveira, que só recebeu pavimentação em 1977.

Essa jornada, repleta de desafios, não apenas moldou suas trajetórias profissionais, mas também fortaleceu vínculos que permanecem vivos até hoje.

Guabiruba celebra legado

Embora a Sulfabril tenha encerrado suas atividades em 2014, após 67 anos de história, seu legado permanece vivo na memória dos que ali trabalharam.

Além disso, a contribuição deixada por esses profissionais se refletiu tanto no desenvolvimento do setor têxtil quanto no fortalecimento das comunidades da região.

Com efeito, desde 2020, os reencontros têm se consolidado como momentos de celebração e reconhecimento mútuo.

Guabiruba em harmonia

Neste último encontro, a serenidade da natureza que abraça o bairro Aymoré parecia conspirar com o tempo, acolhendo cada participante como se fosse parte da paisagem.

À sombra das árvores, conversas atravessaram décadas, resgatando memórias que pareciam esquecidas pelo tempo.

Nesse contexto, histórias adormecidas ganharam vida com leveza e emoção, iluminadas pelo brilho nos olhos que só a lembrança verdadeira é capaz de despertar.

A convivência, por sua vez, foi entrelaçada por abraços calorosos, sorrisos sinceros e momentos de descontração que pareciam suspender o tempo, como se cada gesto fosse uma celebração da vida compartilhada.

E assim, entre risos soltos e olhares cúmplices, a celebração foi ganhando sabor e significado.

Com efeito, um almoço generoso reuniu todos à mesa, seguido por um café da tarde acolhedor e bebidas que embalaram o reencontro em um clima de ternura, gratidão e alegria verdadeira.

Mais do que um evento, foi um reencontro com o passado — um instante em que o presente se curvou diante da memória, e cada coração ali presente pulsou em harmonia, como se dissesse: valeu a pena.

Guabiruba em fotos

