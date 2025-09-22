Em meio ao clima de primavera e ao verde acolhedor de um sítio localizado na rua Holstein, em Guabiruba, ex-alunos da Escola João Boos das turmas de 1988 a 1991, celebraram o reencontro com seus ex-professores e ex-diretores.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição.

O evento, marcado por emoção e nostalgia, tomou forma no último sábado, 20 de setembro, como mais uma edição do já tradicional Encontro dos Gênios e Professores João Boos.

Guabiruba em clima nostálgico

Desde os primeiros abraços, ficou claro que aquele momento ia muito além de uma simples confraternização.

Era, acima de tudo, uma celebração da memória, da amizade e da educação que moldou a vida de cada um.

Risos espontâneos, olhares marejados e histórias contadas com brilho nos olhos transformaram o dia em uma verdadeira cápsula do tempo.

Guabiruba revive trajetórias

Entre conversas e discursos cheios de gratidão, os participantes homenagearam então aqueles que foram guias em sua jornada escolar.

Os ex-professores e ex-diretores, pois, agora reverenciados com carinho, ouviram palavras sinceras que reafirmaram o quanto foram essenciais na construção de tantas histórias.

A cada brinde, os ex-alunos — hoje adultos com trajetórias diversas — celebravam não apenas o passado, mas a continuidade dos laços que resistem ao tempo e à distância.

As lindas fotos

E, para eternizar esse momento tão especial, uma galeria de fotos foi preparada com todo cuidado.

Acesse a galeria no fim desta edição, após os anúncios, e mergulhe nas imagens que capturam emoções genuínas, reencontros marcantes e memórias que voltaram à vida.

Porque, quando a amizade é verdadeira, ela não se perde — ela floresce, se renova e continua escrevendo novas histórias.

Guabiruba em fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

