Guabiruba adere a financiamento para construir hospital, terminal urbano e nova prefeitura

A Prefeitura de Guabiruba aderiu a um financiamento de R$ 39,7 milhões para execução de diversas obras de grande porte. As construções do hospital, do terminal urbano e do novo prédio da prefeitura serão contempladas com recursos do financiamento.

A adesão ao financiamento foi aprovada pela Câmara de Guabiruba. O recurso tem origem da Caixa Econômica Federal, via Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). O repasse deve ter garantia da União.

O prefeito Valmir Zirke (PP) cita oito obras a serem executadas com o recurso. Caso o valor final das construções seja superior às verbas financiadas, a prefeitura aplicará recursos próprios como contrapartida.

“Todas as obras terão contrapartida do município”, garante. “Um exemplo: digamos que o novo prédio da prefeitura esteja orçado em R$ 6 milhões. Caso custe R$ 7 milhões, este R$ 1 milhão que não estava previsto será pago pelo município”, diz.

Hospital, terminal e nova prefeitura

O Hospital de Guabiruba será implantado em um terreno no bairro Guabiruba Sul. A construção do espaço, sempre entre as prioridades do governo municipal, finalmente está perto de sair do papel, por meio do financiamento.

A prefeitura negocia com um investidor um terreno para construção do terminal urbano. A intenção do Executivo é executar a obra nas imediações da rua Francisco Debatin, próximo à prefeitura.

A prefeitura mudará de espaço. O novo prédio do Executivo será levantado nos fundos da escola João Boos, na rua Brusque. Um novo acesso deve ser aberto pela rua Vereador Érico Trupel. O atual prédio da prefeitura deve abrigar duas secretarias.

“Hoje, no atual espaço, temos dificuldades com estacionamento. Além disso, com o novo prédio, poderemos nos livrar de aluguéis. Assim, levaremos uma ou duas secretarias para o atual espaço”, defende o prefeito.

O recurso do financiamento abrange, ainda, outras obras: pavimentação de parte da rua Independência, revitalização das ruas Vicente Scharf e Alois Erthal, construção de ginásio e campo no Parque Municipal Vereador Érico Vicentini e as avenidas Beira Rio do Centro e do Guabiruba Sul.

Assista agora mesmo!

Como era o cotidiano dos pacientes do antigo e já extinto hospício de Azambuja:

