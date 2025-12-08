No pitoresco bairro Planície Alta, em Guabiruba, repousa um cenário que parece ter sido retirado de um conto antigo, então preservado pelo decorrer do tempo.

Nesse contexto, a Cabanha Santa Guida, envolta pela imponência do Parque Nacional da Serra do Itajaí e pelas marcas ainda visíveis de antigos ranchos, guarda com sensibilidade a memória viva do passado rural da região.

Logo ao adentrar esse espaço, o olhar é capturado por um segredo de beleza rara, revelando nove pôneis que transformam o lugar em um espetáculo de cores, movimentos e afetos.

O ambiente, pois, moldado por natureza e história, convida à contemplação e ao encantamento, despertando uma atmosfera de serenidade que se impõe com naturalidade.

Guabiruba entre afetos

Por trás de cada detalhe, embora prefira o anonimato, está a presença discreta e marcante da proprietária Silvana Nicoletti. Longe dos holofotes, sua dedicação é perceptível em tudo que ali pulsa.

Desde a infância, Silvana nutre uma paixão profunda pelos cavalos, que hoje se concretiza na rotina de cuidados e afeto com os pequenos animais.

“Há entre eu e os animais uma intimidade que lembra confidências trocadas entre velhos amigos”, ressalta, ao explicar o vínculo afetivo que construiu com cada um deles.

Guabiruba e seus pôneis

Avançando pelo cenário bucólico, em que o verde do pasto se entrelaça com a moldura das montanhas, destacam-se Guida, Bela, Luna, Cristal, Pink, Estrela, Plutão, Kiko e Caveirinha.

Cada nome então carrega uma identidade própria e, juntos, esses pôneis compõem um retrato vivo da harmonia entre o ser humano e os animais.

Com efeito, eles são mantidos sob cuidados regulares em um ambiente que ultrapassa os padrões convencionais de criação, priorizando bem-estar e preservação.

Símbolo rural de Guabiruba

O campo aberto, abraçado pela vegetação, transmite uma sensação de desaceleração do tempo.

Nesse ritmo mais brando, a simplicidade da vida no interior se revela em sua forma mais autêntica e serena.

Por conseguinte, a Cabanha Santa Guida não se resume a um endereço em Guabiruba, pois, além disso, representa uma experiência visual e emocional única.

Já os antigos ranchos, ainda de pé, permanecem como testemunhas silenciosas de gerações que moldaram a identidade local com trabalho, afeto e tradição.

As lindas fotografias

Finalmente, para encerrar esta jornada sensível, uma seleção de imagens traduz com delicadeza o encanto desse lugar.

Dessa forma, são fotografias que dispensam palavras e falam diretamente ao coração.

Galeria de fotos

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

