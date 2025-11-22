Guabiruba encerra neste fim de semana as celebrações dos 150 anos da imigração italiana com o musical Siamo Italiani, Tutti Buona Gente, apresentado na Sociedade Recreativa Aymoré.

A programação especial, que teve início na noite de sexta-feira, 21, às 19h30 no bairro Aymoré, terá continuidade neste sábado, 22.

Nesse contexto, o espetáculo volta ao palco para uma nova sessão dentro da agenda comemorativa organizada pela Associação Cultural Italiana de Guabiruba, com apoio da Fundação Cultural.

Guabiruba na sexta-feira

Na sexta-feira, o público acompanhou exclusivamente o musical, que apresentou uma narrativa sensível e historicamente consistente sobre a trajetória dos imigrantes italianos responsáveis por fortalecer as bases sociais e culturais de Guabiruba.

Com efeito, a primeira sessão recebeu aplausos prolongados e evidenciou o êxito artístico alcançado pelos mais de 50 participantes.

Preparativos finais da apresentação de um dos grupos antes do espetáculo/Foto: Ciro Groh/O Município

Guabiruba neste sábado

Por conseguinte, a apresentação deste sábado será marcada por uma programação ampliada.

Além da reapresentação do espetáculo, haverá jantar seguido de baile com a banda Famiglia Dalponte, responsável por conduzir ritmos tradicionais e ampliar o clima festivo que marca o encerramento do ciclo comemorativo.

Momento de orgulho na noite de sexta-feira com grupo então em cena durante o musical italiano/Foto: Ciro Groh/O Município

Elenco envolvido

O elenco envolvido então reúne integrantes do Gruppo Folkloristico Tutti Buona Gente, do Bambini d’Italia e diversos convidados especiais.

Sobretudo, a dedicação coletiva, os figurinos cuidadosamente preparados e a entrega dos voluntários têm garantido performances de forte impacto emocional, reforçando a relevância cultural da iniciativa.

Grupo encanta o público no palco em homenagem à imigração italiana/Foto: Ciro Groh/O Município

Início das ações em 2024

O musical integra o conjunto de ações desenvolvidas desde novembro de 2024 em comemoração aos 150 anos da imigração italiana em Guabiruba.

A programação, pois, já incluiu websérie documental, desfiles históricos, festas comunitárias, lançamentos de livros e a recepção de comitivas italianas.

Dessa forma, o município consolidou um ano de atividades que reafirmaram os laços entre a comunidade local e suas raízes europeias.

Assim, o espetáculo deste fim de semana simboliza o encerramento de um período marcado pela valorização da memória, sentimento de pertencimento e reconhecimento do papel da imigração italiana na formação da identidade guabirubense.

Mãe e filhas em trajes típicos italianos então se preparam para o espetáculo/Foto: Ciro Groh/O Município

As belas fotos

Após os anúncios, ao fim da edição, está disponível uma galeria de fotos que então mostra de forma clara e objetiva os principais momentos desta celebração.

Por fim, as imagens ilustram aquilo que as palavras não conseguem traduzir por completo.

Guabiruba mostrada em fotos

