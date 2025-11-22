Guabiruba encerra neste fim de semana as celebrações dos 150 anos da imigração italiana com o musical Siamo Italiani, Tutti Buona Gente, apresentado na Sociedade Recreativa Aymoré.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

A programação especial, que teve início na noite de sexta-feira, 21, às 19h30 no bairro Aymoré, terá continuidade neste sábado, 22.

Nesse contexto, o espetáculo volta ao palco para uma nova sessão dentro da agenda comemorativa organizada pela Associação Cultural Italiana de Guabiruba, com apoio da Fundação Cultural.

Guabiruba na sexta-feira

Na sexta-feira, o público acompanhou exclusivamente o musical, que apresentou uma narrativa sensível e historicamente consistente sobre a trajetória dos imigrantes italianos responsáveis por fortalecer as bases sociais e culturais de Guabiruba.

Com efeito, a primeira sessão recebeu aplausos prolongados e evidenciou o êxito artístico alcançado pelos mais de 50 participantes.

Guabiruba neste sábado

Por conseguinte, a apresentação deste sábado será marcada por uma programação ampliada.

Além da reapresentação do espetáculo, haverá jantar seguido de baile com a banda Famiglia Dalponte, responsável por conduzir ritmos tradicionais e ampliar o clima festivo que marca o encerramento do ciclo comemorativo.

Elenco envolvido

O elenco envolvido então reúne integrantes do Gruppo Folkloristico Tutti Buona Gente, do Bambini d’Italia e diversos convidados especiais.

Sobretudo, a dedicação coletiva, os figurinos cuidadosamente preparados e a entrega dos voluntários têm garantido performances de forte impacto emocional, reforçando a relevância cultural da iniciativa.

Início das ações em 2024

O musical integra o conjunto de ações desenvolvidas desde novembro de 2024 em comemoração aos 150 anos da imigração italiana em Guabiruba.

A programação, pois, já incluiu websérie documental, desfiles históricos, festas comunitárias, lançamentos de livros e a recepção de comitivas italianas.

Dessa forma, o município consolidou um ano de atividades que reafirmaram os laços entre a comunidade local e suas raízes europeias.

Assim, o espetáculo deste fim de semana simboliza o encerramento de um período marcado pela valorização da memória, sentimento de pertencimento e reconhecimento do papel da imigração italiana na formação da identidade guabirubense.

As belas fotos

Após os anúncios, ao fim da edição, está disponível uma galeria de fotos que então mostra de forma clara e objetiva os principais momentos desta celebração.

Por fim, as imagens ilustram aquilo que as palavras não conseguem traduzir por completo.

Galeria após o apoio comercial

*São eles que então mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Leia também:

1. Chamada do passado: morador de Brusque então revela acervo com itens raros

2. Brusque no pódio mundial: prova de 320 km então consagra ultramaratonista

Guabiruba mostrada em fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK