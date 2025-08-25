Guabiruba celebra 150 anos da imigração tirolesa com lançamento de livro histórico

Guabiruba comemorou, na noite da quinta-feira, 21, os 150 anos da imigração tirolesa com o lançamento da obra “Imigração Tirolesa em Guabiruba – Lageado Alto – 150 anos – Memória Fotográfica”, do padre e pesquisador Eder Claudio Celva.

O evento aconteceu na Câmara de Vereadores e foi organizado pela Associação Cultural Italiana de Guabiruba (ACIG), reunindo autoridades locais, membros da comunidade e famílias descendentes dos primeiros imigrantes.

O livro marca as comemorações do sesquicentenário da chegada dos imigrantes tiroleses, vindos da região do Tirol, hoje parte da Itália e da Áustria, destacando a comunidade de Lageado Alto, principal destino das famílias pioneiras.

Por meio de fotografias e relatos, a obra preserva a memória, a cultura e a identidade desses imigrantes que ajudaram a construir a cidade com fé, trabalho e coragem.

Homenagens

Durante o lançamento, representantes das famílias homenageadas receberam quadros simbólicos e exemplares do livro, em reconhecimento à trajetória dos ancestrais.

A capa da obra traz uma aquarela da artista itajaiense Lindinalva Deólla, representando o solo como pátria e fonte de vida, símbolo do vínculo que os tiroleses mantinham com a terra que os acolheu.

Eder não compareceu pessoalmente ao evento, optando por celebrar uma missa, mas sua mensagem foi lida aos presentes. Ele destacou que o livro é apenas a primeira parte de um projeto maior.

“Este álbum é a primeira parte de um só livro: uma memória histórica e fotográfica. Por questões orçamentárias, ele vem publicado separadamente. Não sabemos se teremos forças e recursos para lançar a parte histórica, mas seguimos fazendo o que está ao nosso alcance”, afirmou.

O autor também ressaltou a importância de corrigir lacunas históricas. Em 2008, publicou “Imigração Italiana em Guabiruba”, mas hoje enfatiza a origem tirolesa dos pioneiros, destacando a singularidade cultural de Lageado Alto em relação a outras comunidades.

O livro será vendido ao valor de R$ 50 e pode ser adquirido por meio da ACIG.

