Na manhã desta quinta-feira, 17, a Igreja da Comunidade São Cristóvão, no bairro Aymoré, em Guabiruba, acolheu uma emocionante celebração que marcou os 45 anos de fundação do Grupo de Idosos da Paz — o mais antigo e numeroso da cidade.

*Confira a galeria de fotos exposta no fim da edição

A programação especial teve início com uma Santa Missa às 10h, reunindo então membros do grupo, voluntários e familiares em um momento de fé e gratidão.

Após o encerramento do ato litúrgico, os idosos foram recepcionados com um almoço festivo nas dependências do salão de festas da própria comunidade, ocasião em que estiveram presentes o prefeito Valmir Zirke e o vice Cledson Kormann.

Início em Guabiruba

Fundado em 16 de julho de 1980 pelo então pároco padre Ivo José Riffel, hoje com 86 anos e residente em Taubaté (SP), o grupo nasceu de um gesto de cuidado e inclusão.

Atualmente, o religioso encontra-se com a saúde fragilizada e não exerce mais o ministério sacerdotal, mas segue sendo lembrado com carinho por sua dedicação à Comunidade São Cristóvão.

No primeiro encontro, realizado há 45 anos, portanto, 35 idosos se reuniram para partilhar um café preparado por Ana Silva e outras quatro voluntárias.

À época, tudo era doado: desde os alimentos até os brindes para os tradicionais sorteios.

E mesmo quando alguém saía sem prêmio, o carinho não faltava. Dona Elvira Keller Boos, vizinha do salão, buscava em casa algo para garantir que todos saíssem com um sorriso.

Com o passar dos anos, pequenas verbas começaram a chegar, permitindo a aquisição de mantimentos básicos que tornaram os encontros ainda mais acolhedores e dignos, realizados quinzenalmente.

Guabiruba celebra união e afeto

Atualmente, o Grupo de Idosos da Paz reúne 159 idosos, conta com dez voluntários e o apoio de 27 padrinhos.

Sob a coordenação de Patricia Kormann Debatin, o grupo continua a manter viva a proposta de acolher, reunir e fortalecer laços.

Inclusive, todos os meses é realizado o tradicional café da tarde, momento de convivência que perpetua o espírito da iniciativa.

A comemoração desta quinta-feira celebrou não apenas uma data, mas uma caminhada construída com afeto, dedicação e espírito coletivo.

Um legado, pois, iniciado pelo padre Ivo e fortalecido por tantas mãos anônimas que transformaram encontros simples em memórias inesquecíveis.

Ao leitor, fica o convite para conferir a galeria de fotos deste momento especial, disponível ao final da edição, após os anúncios.

Não deixe de conferir a galeria de fotos mais adiante >>

Galeria após anúncios

Esta matéria só chegou até você graças ao apoio dos parceiros comerciais do Blog do Ciro Groh.

Clique nos banners abaixo, faça o contato e então conheça os produtos e serviços que eles oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. Igreja lotada então encerra retiro com adolescentes realizado em Botuverá

2. Quentão e alegria: festa junina então reúne quase 300 idosos em Botuverá

Guabiruba em festa

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK