No cenário acolhedor de Guabiruba, este fim de semana ganhou novos tons com um evento que celebra o encanto das flores e os vínculos entre as pessoas.

Desde sexta-feira, 19, o Salão Cristo Rei, localizado no Centro da cidade, está repleto de cores vibrantes, perfumes delicados e sentimentos que se entrelaçam entre as pétalas.

A 21ª Exposição de Orquídeas, organizada com dedicação pela Associação Brusquense de Orquidófilos e Amadores de Plantas Ornamentais (Abapo), tem atraído um público diversificado.

Um instante de cumplicidade então envolto pelo perfume das orquídeas/Foto: Ciro Groh/O Município

Guabiruba reúne gerações

Com visitantes vindos de diversos pontos da região, o evento então revela-se como algo que ultrapassa os limites de uma simples exposição de flores.

Com efeito, ele representa um encontro entre gerações, em que crianças descobrem o encanto das orquídeas ao lado de pais e avós que compartilham memórias e experiências de cultivo.

Além disso, a entrada solidária, que consiste na doação de 1 kg de alimento não perecível, reforça o compromisso com a comunidade e com ações sociais que fazem a diferença.

Família então reunida em carinho e descobertas entre as flores/Foto: Ciro Groh/O Município

Guabiruba celebra as flores

Logo ao entrar no ambiente, o público é envolvido por uma atmosfera acolhedora e mágica.

Centenas de orquídeas estão dispostas com esmero, cada uma revelando sua própria identidade por meio de formas singulares e cores que parecem ter sido cuidadosamente escolhidas pela natureza.

Nesse contexto, algumas flores exalam fragrâncias que despertam lembranças afetivas, enquanto outras surpreendem pela delicadeza de seus traços.

Sorrisos e flores então celebram momentos de alegria em família/Foto: Ciro Groh/O Município

Feira do artesanato

E, para tornar a experiência ainda mais completa, há uma feira de artesanato, produtos naturais, sorteios de plantas e uma programação pensada especialmente para quem aprecia o cultivo e a contemplação.

Durante o decorrer da tarde deste domingo, até às 17h, o evento segue recebendo visitantes com entusiasmo.

Muitos, pois, chegam movidos pela curiosidade e saem com o coração tocado.

Outros, mais experientes, aproveitam a oportunidade para trocar saberes, adquirir novas espécies e fortalecer os vínculos com a comunidade orquidófila.

Independentemente do perfil, todos levam consigo algo precioso, seja um aprendizado, uma inspiração ou uma emoção enigmática de descrever.

Duas expositoras que então levam encanto e leveza ao ambiente/Foto: Ciro Groh/O Município

Evento consolidado em Guabiruba

A Exposição de Orquídeas de Guabiruba se consolida, mais uma vez, como um espaço de pausa e encantamento.

Em tempos em que tudo parece correr depressa, ela nos convida a desacelerar e a observar com mais sensibilidade o que há de mais belo e simples ao nosso redor.

Para quem ainda não teve a chance de visitar, vale a pena ir. E, para quem já foi, sempre há motivos para voltar.

Afinal, certas flores não se contemplam apenas com os olhos. Elas tocam a alma e permanecem conosco muito depois de terem sido vistas.

Lado a lado, eles então fazem a exposição florescer em cada detalhe/Foto: Ciro Groh/O Município

As lindas fotos

Como complemento à vivência proporcionada pela 21ª Exposição de Orquídeas, uma seleção primorosa de imagens está disponível ao final desta edição.

A galeria de fotos, cuidadosamente composta, revela em detalhes a delicadeza das flores, os gestos de admiração dos visitantes e os momentos que tornaram este evento memorável.

Cada fotografia foi escolhida para contextualizar com clareza e sensibilidade os elementos que compõem essa celebração — desde os arranjos exuberantes até os encontros espontâneos entre gerações.

Trata-se de um convite à contemplação, à pausa e ao reencontro com a beleza que floresce quando natureza e comunidade se entrelaçam.

A galeria está exposta logo após os anúncios. Vale conferir com atenção, pois as cenas apresentadas não apenas ilustram, mas também emocionam.

Guabiruba em fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

