No cenário acolhedor de Guabiruba, este fim de semana ganhou novos tons com um evento que celebra o encanto das flores e os vínculos entre as pessoas.

Desde sexta-feira, 19, o Salão Cristo Rei, localizado no Centro da cidade, está repleto de cores vibrantes, perfumes delicados e sentimentos que se entrelaçam entre as pétalas.

A 21ª Exposição de Orquídeas, organizada com dedicação pela Associação Brusquense de Orquidófilos e Amadores de Plantas Ornamentais (Abapo), tem atraído um público diversificado.

Guabiruba reúne gerações

Com visitantes vindos de diversos pontos da região, o evento então revela-se como algo que ultrapassa os limites de uma simples exposição de flores.

Com efeito, ele representa um encontro entre gerações, em que crianças descobrem o encanto das orquídeas ao lado de pais e avós que compartilham memórias e experiências de cultivo.

Além disso, a entrada solidária, que consiste na doação de 1 kg de alimento não perecível, reforça o compromisso com a comunidade e com ações sociais que fazem a diferença.

Guabiruba celebra as flores

Logo ao entrar no ambiente, o público é envolvido por uma atmosfera acolhedora e mágica.

Centenas de orquídeas estão dispostas com esmero, cada uma revelando sua própria identidade por meio de formas singulares e cores que parecem ter sido cuidadosamente escolhidas pela natureza.

Nesse contexto, algumas flores exalam fragrâncias que despertam lembranças afetivas, enquanto outras surpreendem pela delicadeza de seus traços.

Feira do artesanato

E, para tornar a experiência ainda mais completa, há uma feira de artesanato, produtos naturais, sorteios de plantas e uma programação pensada especialmente para quem aprecia o cultivo e a contemplação.

Durante o decorrer da tarde deste domingo, até às 17h, o evento segue recebendo visitantes com entusiasmo.

Muitos, pois, chegam movidos pela curiosidade e saem com o coração tocado.

Outros, mais experientes, aproveitam a oportunidade para trocar saberes, adquirir novas espécies e fortalecer os vínculos com a comunidade orquidófila.

Independentemente do perfil, todos levam consigo algo precioso, seja um aprendizado, uma inspiração ou uma emoção enigmática de descrever.

Evento consolidado em Guabiruba

A Exposição de Orquídeas de Guabiruba se consolida, mais uma vez, como um espaço de pausa e encantamento.

Em tempos em que tudo parece correr depressa, ela nos convida a desacelerar e a observar com mais sensibilidade o que há de mais belo e simples ao nosso redor.

Para quem ainda não teve a chance de visitar, vale a pena ir. E, para quem já foi, sempre há motivos para voltar.

Afinal, certas flores não se contemplam apenas com os olhos. Elas tocam a alma e permanecem conosco muito depois de terem sido vistas.

Guabiruba em fotos

