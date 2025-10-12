O Recanto dos Amigos Piscina, localizado no bairro São Pedro, em Guabiruba, foi palco, neste sábado, 11, de uma celebração marcada por alegria, companheirismo e música de qualidade.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Dessa forma, o 5º Costelaço Entre Amigos reuniu cerca de 200 convidados em um encontro que reafirmou o valor das amizades duradouras e da convivência harmoniosa entre gerações.

Nesse contexto, o ambiente cuidadosamente preparado pelos anfitriões, Roseli Custódio Maciel e Ivaldo Saggiorato, traduziu, em cada detalhe, o espírito acolhedor que dá nome ao local.

Clima festivo em Guabiruba

As mesas decoradas, o aroma inconfundível da costela assando lentamente e o som das risadas que então ecoavam pelo espaço formaram uma atmosfera de pura confraternização.

Com efeito, a programação musical foi um dos grandes destaques do dia. Diversas atrações subiram ao palco, proporcionando uma trilha sonora à altura do evento.

Entre acordes e aplausos, a animação tomou conta dos presentes, que não pouparam elogios à organização e à energia contagiante que marcou cada instante da celebração.

Contudo, mais do que uma festa, o momento representou um reencontro. Familiares e amigos vindos de diferentes cidades se reuniram em torno da mesa para compartilhar histórias, reviver lembranças e fortalecer laços.

A cada brinde, pois, transparecia a gratidão de poder celebrar a vida, o convívio e a amizade que une o grupo há tantos anos.

Guabiruba entre amigos

Sobretudo, o evento consolidou o Recanto dos Amigos como um espaço que vai muito além do lazer, revelando-se como um verdadeiro ponto de encontro de afetos.

Roseli e Ivaldo, com dedicação e carinho, conduziram a celebração de forma exemplar, recebendo cada convidado com o calor humano que se tornou marca registrada do casal.

Ademais, o sucesso do 5º Costelaço Entre Amigos reafirmou o compromisso dos organizadores com a tradição de bem-receber, transformando o sábado em um momento inesquecível.

A harmonia entre excelente gastronomia, música e companheirismo fez da edição deste ano uma das mais marcantes já realizadas.

As belas fotos

Por fim, vale a pena conferir a extraordinária galeria de fotos que retrata, com sensibilidade, toda a beleza e emoção deste encontro.

As imagens estão disponíveis após os anúncios, no fim desta edição, compondo então um registro que eterniza a energia e o encanto de um evento.

Galeria após o apoio comercial

Guabiruba em fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

