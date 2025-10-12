O Recanto dos Amigos Piscina, localizado no bairro São Pedro, em Guabiruba, foi palco, neste sábado, 11, de uma celebração marcada por alegria, companheirismo e música de qualidade.
Dessa forma, o 5º Costelaço Entre Amigos reuniu cerca de 200 convidados em um encontro que reafirmou o valor das amizades duradouras e da convivência harmoniosa entre gerações.
Nesse contexto, o ambiente cuidadosamente preparado pelos anfitriões, Roseli Custódio Maciel e Ivaldo Saggiorato, traduziu, em cada detalhe, o espírito acolhedor que dá nome ao local.
Clima festivo em Guabiruba
As mesas decoradas, o aroma inconfundível da costela assando lentamente e o som das risadas que então ecoavam pelo espaço formaram uma atmosfera de pura confraternização.
Com efeito, a programação musical foi um dos grandes destaques do dia. Diversas atrações subiram ao palco, proporcionando uma trilha sonora à altura do evento.
Entre acordes e aplausos, a animação tomou conta dos presentes, que não pouparam elogios à organização e à energia contagiante que marcou cada instante da celebração.
Contudo, mais do que uma festa, o momento representou um reencontro. Familiares e amigos vindos de diferentes cidades se reuniram em torno da mesa para compartilhar histórias, reviver lembranças e fortalecer laços.
A cada brinde, pois, transparecia a gratidão de poder celebrar a vida, o convívio e a amizade que une o grupo há tantos anos.
Guabiruba entre amigos
Sobretudo, o evento consolidou o Recanto dos Amigos como um espaço que vai muito além do lazer, revelando-se como um verdadeiro ponto de encontro de afetos.
Roseli e Ivaldo, com dedicação e carinho, conduziram a celebração de forma exemplar, recebendo cada convidado com o calor humano que se tornou marca registrada do casal.
Ademais, o sucesso do 5º Costelaço Entre Amigos reafirmou o compromisso dos organizadores com a tradição de bem-receber, transformando o sábado em um momento inesquecível.
A harmonia entre excelente gastronomia, música e companheirismo fez da edição deste ano uma das mais marcantes já realizadas.
