A fé e a herança germânica se encontraram de forma comovente na noite de segunda-feira, 22, quando a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada no Centro de Guabiruba, recebeu uma missa celebrada integralmente em língua alemã.
A igreja, repleta de fiéis, foi palco de uma celebração marcada pela devoção e pelo resgate das tradições que moldaram a identidade cultural do município.
Presidida pelo padre Mariano Weizenmann, do Convento Sagrado Coração de Jesus – Brusque, e concelebrada pelo pároco Marílton Nuss, com a presença do diácono Edinalte Elias de Souza, a missa trouxe leituras, evangelho, orações e cânticos no idioma dos antepassados.
Nesse contexto, a equipe de apoio projetou os textos nos telões para que todos pudessem acompanhar.
Ainda assim, muitos dispensaram a tradução, já que, para grande parte da comunidade, o idioma germânico permanece vivo na memória e no coração.
Grupo Alemão em Canto de Guabiruba
Durante a celebração, um dos momentos mais emocionantes foi a participação do grupo Alemão em Canto, que abrilhantou a liturgia com sua quarta apresentação em missas, desde a fundação em 2011.
As 32 vozes do grupo, que se reúnem semanalmente para então ensaiar e preservar cantos e costumes germânicos, deram um tom de profunda emoção aos hinos e cânticos.
Com efeito, não foram poucos os olhares marejados ao longo da celebração, evidenciando a emoção que tomou conta de todos.
Ao final, os integrantes foram calorosamente aplaudidos, em reconhecimento à beleza e à sensibilidade de sua apresentação.
Agenda repleta
Com agenda sempre cheia, o Alemão em Canto é presença frequente em eventos culturais de Guabiruba e Brusque — entre eles, a Fenarreco e festas típicas como as que celebram o personagem Pelznickel.
Mas, em missas, a apresentação desta segunda-feira foi especial, um raro encontro entre espiritualidade, memória e tradição.
Fé e tradição em Guabiruba
A participação expressiva da comunidade pois, confirmou que, em Guabiruba, a fé não está dissociada das raízes germânicas.
Mais que uma celebração litúrgica, a missa tornou-se um símbolo de continuidade, mantendo viva a herança espiritual e cultural transmitida pelos imigrantes.
Guabiruba em fotos
*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município
