O bairro Aymoré, em Guabiruba, vive neste sábado, 12, a expectativa em torno do tradicional evento promovido pela Escola Padre Germano Brandt, que também está localizada na comunidade.

Mesmo antes do início oficial da festa, marcado para as 17h30 com a celebração da Santa Missa na Comunidade São Cristóvão, a movimentação no local já chama a atenção.

Desde o período da manhã, moradores, alunos, ex-alunos e famílias inteiras circulam pelo espaço, aproveitando a estrutura gastronômica já previamente montada especialmente para a ocasião.

Mais do que uma simples confraternização, o evento celebra a forte ligação entre a escola e a comunidade.

Guabiruba entre gerações

Fundada em 1868, a Escola Padre Germano Brandt é uma das mais antigas da região e carrega em sua trajetória o símbolo do pertencimento intergeracional.

Pais, filhos, avós e até bisavós compartilham lembranças vividas nas mesmas salas de aula — um elo afetivo que atravessa décadas.

Na edição deste ano, pois, dois marcos especiais reforçam essa conexão: os 50 anos de formatura de uma turma histórica e os dez anos de uma geração mais recente.

São memórias que se renovam e fortalecem o papel da escola como espaço de educação, encontros e valores.

Guabiruba em festa

A programação da noite inclui música ao vivo com o grupo Camperaço, roda da fortuna, sorteio de rifa, bazar e mais atividades voltadas às crianças.

A expectativa é de reunir não apenas alunos e ex-alunos, mas também familiares, moradores do bairro e visitantes de cidades vizinhas.

A organização da festa é da Associação de Pais e Professores da Escola Padre Germano Brandt, que destaca a importância do evento.

“É um momento muito significativo para todos nós.” Um encontro em torno da fé, da convivência e do sentimento de pertencimento que sempre esteve presente na história da escola”, afirma a entidade.

Assim, a festa deste sábado traduz o orgulho de uma comunidade que reconhece o papel transformador da escola e celebra, juntos, o valor da memória coletiva.

Confira as fotos

Ao final desta edição, após os anúncios, você confere uma galeria de imagens que então registra os momentos de movimentação que antecedem o início oficial da festa.

Um retrato da energia e da união que já tomam conta do bairro Aymoré desde as primeiras horas do dia.

Guabiruba em fotos

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

