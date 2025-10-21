No último domingo, 19, Guabiruba foi palco da 1ª edição do Antigos Gurman Edition, um encontro que entrou para o calendário do antigomobilismo regional.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

A iniciativa reuniu mais de 100 veículos clássicos — entre carros e caminhões — e atraiu um público numeroso ao pátio do Pub Gurman, localizado na rua dos Imigrantes.

Assim, o espaço transformou-se em um verdadeiro museu exposto ao ar livre, em que passado e paixão por motores se encontraram em perfeita sintonia.

Guabiruba em destaque

Nesse contexto, o evento ganhou destaque não apenas pela diversidade de modelos expostos, mas também pela atmosfera vibrante que tomou conta do local.

Carros impecavelmente restaurados dividiram espaço com caminhões antigos, despertando a curiosidade de visitantes de todas as idades e proporcionando uma viagem nostálgica pelas décadas de ouro da indústria automotiva.

Guabiruba atrai colecionadores

Ademais, a confraternização reuniu clubes de diferentes cidades catarinenses, consolidando o caráter regional do evento.

Estiveram representados o Carangas Car Clube (São João Batista), Antigos e Amigos (Tijucas), Volks Gaspar, Antigos do Vale (Itajaí), Antigos Velho Beppe (Bombinhas), Itajaí Vintage, Clandestinis Aircooled Group (Brusque) e Cangalhax Dux Ganchos (Governador Celso Ramos).

A pluralidade de grupos pois, reforçou os laços entre colecionadores e evidenciou a força do antigomobilismo em Santa Catarina.

Com efeito, o Pub Gurman pôde apresentar um cenário ideal para a realização da mostra, oferecendo estrutura adequada e uma atmosfera acolhedora ao público.

As conversas animadas se misturaram ao ronco dos motores e ao brilho dos cromados, compondo uma paisagem repleta de memórias e simbolismo.

Superando expectativas

Sobretudo, o evento superou as expectativas dos organizadores e participantes, demonstrando que a paixão por veículos antigos permanece viva e crescente.

A harmonia entre gerações e o clima de camaradagem deram o tom do encontro, que celebrou não apenas a história do automobilismo, mas também o espírito de amizade que move essa comunidade.

Por conseguinte, a 1ª edição do Antigos Gurman Edition consolidou-se como um sucesso absoluto, deixando entre os presentes a expectativa por novas edições.

A iniciativa reforçou o papel de Guabiruba e Brusque como polos de destaque na preservação do patrimônio automotivo e no fomento de eventos que unem tradição, cultura e emoção sobre rodas.

As belas fotos

Por fim, as imagens registradas ao longo da programação revelam, com riqueza de detalhes, a atmosfera nostálgica e o impacto visual proporcionado pelos veículos expostos.

A galeria completa pode ser então conferida ao fim desta edição, após os anúncios.

Galeria após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. Família então se reúne em Brusque para celebrar nove décadas de amor e legado

2. Brusque antes do vento: cenas então mostram a cidade em ritmo de lazer

Guabiruba em fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK