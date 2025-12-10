Guabiruba divulga lista prévia dos contemplados com a Bolsa-Técnico e Bolsa-Atleta de 2026
Listagem apresenta os nomes classificados conforme os critérios do programa
A Secretaria de Esportes, Lazer e Assuntos para a Juventude de Guabiruba divulgou, nesta quarta-feira, 10, a listagem provisória dos candidatos contemplados com a Bolsa-Técnico e a Bolsa-Atleta de 2026. Os selecionados passam agora pela fase de conferência e eventuais recursos.
A listagem apresenta os nomes classificados conforme os critérios do programa, além das situações indeferidas, e contempla técnicos e atletas de diversas modalidades, como karatê, futebol, tênis de mesa, xadrez e jiu-jitsu.
Contemplados com a Bolsa-Técnico:
Indeferidos:
Contemplados com a Bolsa-Atleta:
A listagem foi assinada pela Comissão da Bolsa Técnico e Atleta de 2026, composta por Alfonso Sanceler Bernardi, Saul Felipe Miranda da Silva, Joelson Zimmermann e Alexandre Schloegel.
