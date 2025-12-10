Guabiruba divulga lista prévia dos contemplados com a Bolsa-Técnico e Bolsa-Atleta de 2026

Listagem apresenta os nomes classificados conforme os critérios do programa

A Secretaria de Esportes, Lazer e Assuntos para a Juventude de Guabiruba divulgou, nesta quarta-feira, 10, a listagem provisória dos candidatos contemplados com a Bolsa-Técnico e a Bolsa-Atleta de 2026. Os selecionados passam agora pela fase de conferência e eventuais recursos.

A listagem apresenta os nomes classificados conforme os critérios do programa, além das situações indeferidas, e contempla técnicos e atletas de diversas modalidades, como karatê, futebol, tênis de mesa, xadrez e jiu-jitsu.

Contemplados com a Bolsa-Técnico:

  • Marcelo Decker – karatê – Bolsa Técnico I;
  • Márcio Cesari – futebol – Bolsa Técnico II;
  • Beatriz Treider Anastácio – karatê – Bolsa Técnico II;
  • Caroline Tormena – futebol – Bolsa Técnico II;
  • Rafael Romani – tênis de mesa – Bolsa Técnico II;
  • Douglas Vieira dos Santos – xadrez – Bolsa Técnico II;
  • Halley Schaefer – jiu-jitsu – Bolsa Técnico II.

Indeferidos:

  • Lilliane Bia Celva – karatê – Bolsa Técnico I (não possui faixa preta);
  • Túlio Cesari – futebol – Bolsa Técnico I (não possui CREF).

Contemplados com a Bolsa-Atleta:

  • Manuella Santos – karatê – Bolsa Atleta I;
  • Felipe Eduardo de Oliveira Miranda – karatê – Bolsa Atleta II;
  • Jair Matheus Becher – karatê – Bolsa Atleta II;
  • Lucas Eduardo Cota – karatê – Bolsa Atleta II;
  • Thiago Stumpf Pereira – karatê – Bolsa Atleta II;
  • Erique Davi S. S. de Oliveira dos Santos – karatê – Bolsa Atleta II;
  • Lilliane Bia Celva – karatê – Bolsa Atleta III;
  • Beatriz Treider Anastácio – karatê – Bolsa Atleta III;
  • Jéssica Maris Maccarini Fischer – karatê – Bolsa Atleta III;
  • Maria Eduarda Oliveira Schafer – jiu-jitsu – Bolsa Atleta I.

A listagem foi assinada pela Comissão da Bolsa Técnico e Atleta de 2026, composta por Alfonso Sanceler Bernardi, Saul Felipe Miranda da Silva, Joelson Zimmermann e Alexandre Schloegel.

