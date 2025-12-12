Guabiruba e o Pelznickel: onde o Natal tem voz de corrente e coração de tradição

A tradição do Pelznickel atravessa o tempo como um sino antigo que ainda ressoa no coração de Guabiruba. Vive no inconsciente coletivo, preserva valores espirituais e reforça os laços de identidade que unem cada cidadão à história da cidade. Em meio aos símbolos natalinos do Vale do Itajaí-Mirim, ele desponta com sua assinatura singular: susto e riso, lembrança e ensinamento.

Entre 6 e 24 de dezembro, o Pelznickel toma as ruas com vestes de trapos, barba-de-velho, folhas e chifres de animais. Correntes, chocalhos, varas e chicotes compõem a trilha sonora de sua chegada. No imaginário local, ele cobra obediência das crianças e, se a regra do respeito não é cumprida, pode “buscar” os pequenos para levá-los ao mato. O temor é breve e teatral; a mensagem, duradoura: o cuidado com a família, a escuta dos mais velhos, o valor da convivência.

A origem dessa prática remonta aos imigrantes alemães que chegaram a partir de 1860. A memória oral sustenta que a tradição foi transmitida de pai para filho desde os primeiros colonizadores, e moradores nonagenários recordam que, na infância, o Pelznickel já percorria as ruas de dezembro. Não é ornamento passageiro, mas herança comunitária centenária, ligada à religiosidade e à expressão étnica trazidas do sudoeste da Alemanha.

Na Europa, figuras conhecidas como Belzenickel ou Pelznickel também habitavam o Natal e, em muitas regiões, caminhavam ao lado de São Nicolau. A narrativa popular conta que o santo, ao visitar as casas para abençoar famílias e distribuir doces, recorreu a personagens assustadores para corrigir crianças muito rebeldes. Em Guabiruba, a etimologia mais difundida associa Pelz a pelos/pelagem e Nickel ao diminutivo de Nicolau, consolidando o apelido de “Papai Noel do Mato”.

A força identitária do Pelznickel recebeu reconhecimento oficial: lei municipal de 2018 declarou o personagem Patrimônio Cultural, Histórico Imaterial e definiu sua estética tradicional. Em janeiro de 2024, lei estadual reconheceu Guabiruba como Capital Catarinense do Pelznickel, reafirmando o papel decisivo da cidade na salvaguarda dessa cultura.

A magia do Natal em Guabiruba ganha um novo capítulo em 2025 com a 13ª edição da Pelznickelplatz, espaço que recria a atmosfera do Natal germânico, marcada para os fins de semana de 12 a 14 e 19 a 21 de dezembro. Pela primeira vez, o evento conta com venda antecipada de ingressos online, na nova sede: o Parque Municipal, no bairro Planície Alta.

Na Pelznickelplatz, vivem personagens que dão vida ao cenário: as Christkindl, o Opa e a Oma, o Farmhand, o Sackmann, o São Nicolau e muitos Pelznickel — afinal, eles vivem no mato da Guabiruba. As Christkindl introduzem ternura e equilíbrio, lembrando a bondade do Natal e mostrando que a tradição local combina sombra e luz.

As entradas podem ser adquiridas por R$13,00 pelo aplicativo Pedidos10, para as datas escolhidas. A compra antecipada libera acesso exclusivo, diminuindo a fila. Na bilheteria, o ingresso será R$15,00 por pessoa. Crianças até 10 anos têm entrada gratuita mediante documento.

O ingresso dá acesso único ao Caminho da Tradição. Praça de Alimentação, Christkindl Mercado de Natal e Parque Infantil têm acesso livre. No Mercado de Natal, o público encontra os exclusivos chocolates Premium da Sta. Catharina Chocolateria, produzidos do grão à barra, com a assinatura de uma marca que tem sede na cidade e traduz, em sabor, o orgulho local.

Para quem nasceu em Guabiruba, o Pelznickel é identidade; para quem chega de fora, é convite carinhoso a conhecer uma cultura que se compreende com o coração e com a experiência. Participar com abertura de coração e respeito é reconhecer como a cidade transforma memória em festa e mantém acesa uma herança que ensina, une e fortalece o sentimento de pertencimento.