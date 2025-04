Guabiruba é reconhecida nacionalmente no Mapa do Turismo Brasileiro

O município de Guabiruba foi aprovado na renovação do Mapa do Turismo Brasileiro, ferramenta oficial do Ministério do Turismo, sendo classificado como um município com oferta turística complementar.

O anúncio foi feito pela Secretaria de Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico e Turismo, que destacou o esforço conjunto entre poder público, iniciativa privada, comunidade e profissionais do setor.

“Essa classificação é fruto de um trabalho integrado e contínuo de valorização das riquezas naturais, culturais e gastronômicas de Guabiruba”, afirma a pasta em nota oficial.

Entre os atrativos que colocaram Guabiruba em destaque estão as paisagens exuberantes, trilhas ecológicas, cachoeiras de fácil acesso, igrejas históricas, museus que resgatam a memória local e uma gastronomia marcada por sabores coloniais e contemporâneos.

A inclusão no Mapa do Turismo Brasileiro também traz vantagens práticas: o município passa a ter acesso facilitado a recursos federais, programas de capacitação, investimentos em infraestrutura turística e ações de promoção nacional. Em resumo, estar no mapa é estar no radar do desenvolvimento.

O Mapa do Turismo Brasileiro é uma ferramenta de planejamento estratégico que orienta políticas públicas voltadas ao setor e está disponível para consulta on-line no site oficial do Ministério do Turismo.

