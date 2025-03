Em uma propriedade encantadora do bairro Planície Alta, em Guabiruba, onde o verde se espalha como um manto sobre a terra fértil e um riacho de águas cristalinas serpenteia entre as pedras, vive dona Inês Dirschnabel.

Mesmo aos 83 anos, completados em novembro de 2024, guiada pelo amanhecer, ela inicia sua jornada rumo à roça, onde suas mãos calejadas persistem em cultivar a prosperidade da família.

Viúva de seu José Dirschnabel, com quem construiu uma vida de trabalho e dedicação à terra, dona Inês nunca perdeu a fé nem a determinação.

Seu pequeno altar, enfeitado com imagens sacras, testemunha então suas orações diárias e seu inabalável amor por Deus.

O legado de Guabiruba

Ao lado de seus filhos, Celestino e Jocelino, ela perpetua o legado de luta e conquistas em Guabiruba.

Celestino, que por décadas dedicou-se ao trabalho em uma empresa guabirubense, hoje, aposentado, canaliza toda sua energia na comercialização dos produtos da família.

É ele quem leva para as feiras e mercados as hortaliças colhidas com tanto esmero.

A comercialização abrange uma grande variedade de produtos, entre os quais se destacam berinjelas, pepinos, beterrabas, batatas, bananas, chuchus e a pungente raiz-forte.

Graças a esse esforço, muitas escolas de Guabiruba recebem merendas saudáveis, cultivadas diretamente do solo abençoado da propriedade Dirschnabel.

Jocelino, por sua vez, se dedica ao cuidado com os animais. Seu olhar atento vigia o gado e os cavalos, garantindo que cada um receba os cuidados necessários para o bem-estar.

Com paciência e dedicação, ele mantém viva a tradição pecuária da família, equilibrando modernidade e experiência herdada de gerações passadas.

Guabiruba em cada gesto

Apesar da idade avançada, dona Inês desfruta de uma saúde invejável, mantendo-se ativa e disposta.

O galinheiro, com suas moradoras cacarejantes, é uma de suas maiores paixões.

Recolher os ovos frescos é um gesto que ela realiza com frequência, sendo um ato simples, mas carregado de tradição e significado.

Entre feiras e memórias

A história de dona Inês também se entrelaça com o passado de Guabiruba. Quando ainda era menina, acompanhava os pais na dura rotina de feirante.

De madrugada, montavam na carroça e seguiam para Brusque, levando o fruto do trabalho à mesa dos fregueses.

Entre os clientes fiéis estava a família Wegner, que mais tarde fundaria a tradicional padaria e confeitaria, hoje apenas uma lembrança de outros tempos.

Uma safra inesquecível

O legado dessa mulher extraordinária está estampado em cada pedaço da propriedade.

Um feito memorável marcou a história da família em 2022, quando a safra de pepinos alcançou um recorde surpreendente, atingindo a impressionante marca de 1,5 toneladas semanais.

Esse sucesso não é obra do acaso, mas sim fruto do trabalho incansável de quem entende a terra como um bem sagrado.

Hoje, a família segue unida na agricultura familiar, com tudo registrado legalmente, garantindo a segurança e a qualidade dos produtos que chegam à mesa de muitos lares.

E, enquanto a brisa percorre os campos e o riacho canta sua melodia entre as pedras, dona Inês segue firme, inspirando gerações com sua história de coragem, fé e amor pela terra.

Guabiruba em fotos

