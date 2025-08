Desde as primeiras horas da manhã deste domingo, 3, o bairro Aymoré, em Guabiruba, tornou-se palco de uma celebração que traduz com fidelidade o espírito comunitário da cidade.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

A 57ª Festa dos Motoristas alcançou seu ponto alto com uma intensa movimentação de fiéis, visitantes e moradores da região, que lotaram os arredores da Comunidade São Cristóvão para acompanhar a tradicional procissão de veículos.

Ao longo do percurso, pois, uma multidão se posicionou nas calçadas, sacadas e beiras de estrada para prestigiar a passagem dos motoristas.

O cortejo foi marcado por buzinaços, gestos de devoção e o brilho das bandeiras e imagens que enfeitavam carros e caminhões.

Um momento de fé e emoção coletiva que ressoou por todo o bairro e reforçou a devoção a São Cristóvão, padroeiro dos motoristas.

Guabiruba em festa

Logo após a procissão, a missa solene celebrada às 9h30 reuniu centenas de pessoas na igreja da comunidade, coroando uma manhã de celebrações marcada por sentimentos de gratidão e pertencimento.

A fé, mais uma vez, mostrou-se como o elo que une gerações em torno da mesma tradição.

Conforme a manhã avançou, o clima de confraternização tomou conta do pátio da festa.

As filas na venda de cucas, churrascos, pastéis e cachorro-quente se tornaram constantes, refletindo então o grande fluxo de público.

Famílias inteiras circulavam entre os estandes, enquanto aromas inconfundíveis pairavam no ar — sobretudo o do churrasco de igreja, prato principal servido no amplo salão preparado especialmente para receber os visitantes.

Mesas espalhadas pelo espaço proporcionaram conforto e integração, num ambiente acolhedor que só reforça o caráter comunitário da festividade.

Feira do Artesanato

Outro destaque desta edição é a feira de artesanato, que permanece aberta ao longo deste domingo.

Em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo de Guabiruba, o espaço reúne expositores locais que apresentam produtos feitos à mão, reforçando o valor das expressões artísticas regionais e ampliando o escopo cultural da festa.

Guabiruba segue vibrando

A programação musical, que já animou a noite de sábado, segue ao longo do dia com apresentações que mantêm o clima festivo.

A expectativa é de que o fluxo de visitantes permaneça intenso até o encerramento da edição deste ano, reforçando o sucesso de uma celebração que combina fé, tradição e hospitalidade.

Mais do que uma comemoração pontual, a Festa dos Motoristas reafirma, a cada ano, os valores mais genuínos da comunidade: união, trabalho voluntário e gratidão.

E neste domingo, esses valores puderam ser sentidos em cada detalhe — nos gestos, nos sons e nos sabores que definem o evento.

As fotos que você precisa conferir

E para quem deseja reviver os melhores momentos da celebração, uma galeria de fotos está disponível após os anúncios no fim desta edição.

Por meio dela, é possível então visualizar, com sensibilidade e objetividade, os registros mais marcantes da festa.

Galeria após apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique no banners e saiba mais >>

Oferecimento:

Veja também:

1. Festa da família Dietrich então exalta memórias e sabores em Guabiruba

2. Guabiruba então recebe comitiva da diocese gaúcha em missa marcada por gratidão

Guabiruba vista na festa

*Créditos das imagens: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK