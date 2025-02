O domingo ensolarado, deste 9 de fevereiro de 2025, ficará marcado na história de Guabiruba e no coração de todos que estiveram presentes na tão aguardada reabertura do restaurante Lá nas Trutas, no encantador bairro Lageado Alto.

Depois de quatro anos de portas fechadas, o espaço recebeu, em grande estilo, um público expressivo que, desde as primeiras horas do dia, já se reunia para prestigiar o retorno de um dos espaços gastronômicos mais icônicos da região.

Famílias inteiras, visitantes de cidades vizinhas e até grupos de ciclistas, que há tempos ansiavam por esse momento, lotaram as dependências do restaurante.

Guabiruba celebra o retorno

O cenário exuberante da mata nativa do Parque Nacional da Serra do Itajaí, aliado ao aroma irresistível da comida caseira, criou um ambiente repleto de nostalgia e emoção.

As trutas, prato principal da casa, mais uma vez brilharam nas mesas, servidas com o mesmo carinho e dedicação que marcaram gerações.

A reabertura do Lá nas Trutas é mais do que o retorno de um restaurante; é a ressurreição de um legado.

Guabiruba e suas memórias

Fundado em 1999 por Paulo Roberto Kormann (In Memoriam), carinhosamente chamado de Beto, o estabelecimento se consolidou como um refúgio gastronômico e ponto de encontro para motociclistas, ciclistas e famílias.

O fechamento, em outubro de 2020, devido às complicações de saúde de Beto, deixou então um vazio imensurável.

Seu falecimento, em 2024, intensificou ainda mais a saudade, mas neste domingo, cada sorriso, abraço e cada prato servido simbolizaram a continuidade de sua história.

Em meio às lágrimas que brotavam dos olhos de muitos presentes, Kleiton Kormann, filho de Beto e um dos responsáveis pelo renascimento do restaurante, emocionou a todos ao declarar.

“Tenho certeza de que, de onde estiver, meu pai está nos observando e sorrindo ao ver este sonho renascer.”

Ao lado de seu primo, Cristiano Lang, e das respectivas esposas, Kleiton conduziu a reabertura com um misto de orgulho e gratidão, reforçando o compromisso de manter viva a essência que sempre diferenciou o Lá nas Trutas.

Guabiruba celebra tradição

Durante o discurso inaugural, Cristiano deu as boas-vindas a todos e, em seguida, passou a palavra ao prefeito Valmir Zirke, que ressaltou a importância do restaurante, não apenas para Guabiruba, mas para toda a região.

“Este lugar não é apenas um ponto turístico ou um restaurante; ele faz parte da identidade de nossa cidade, reunindo histórias, laços de amizade e o melhor da nossa gastronomia”, afirmou Zirke.

Também presente no evento, o vice-prefeito Cledson Kormann fez questão de prestigiar esse momento tão significativo.

O retorno do Lá nas Trutas chega com novidades. Agora, o restaurante funcionará em sistema alternado, abrindo domingo sim, domingo não, e contará com atendimento sob encomenda.

Contatos

Para aqueles que desejam garantir um almoço no local, é necessário realizar reservas antecipadas, seja pelo Instagram (@lanastrutasoficial) ou pelo WhatsApp (47 9 9963-4589).

A reabertura deste domingo foi um verdadeiro espetáculo de reencontros e celebração.

Mais do que um restaurante, o Lá nas Trutas representa memórias renascendo a cada visita.

Quem esteve presente pôde sentir a energia vibrante desse novo capítulo, onde o amor pela gastronomia e a paixão pela tradição continuam a se entrelaçar.

O cenário, a comida e, acima de tudo, as histórias vividas ali provam que alguns lugares não pertencem apenas ao espaço físico, mas sim ao coração de quem os frequenta.

E para aqueles que ainda não tiveram a chance de matar a saudade, basta atravessar as portas desse lugar mágico e criar novas memórias.

Porque no Lá nas Trutas, cada prato servido carrega consigo não apenas sabor, mas a essência de uma história que nunca deixará de existir.

