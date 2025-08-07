Ao longo da estrada geral do bairro Lageado Baixo, em Guabiruba, a natureza revela sua beleza discreta a quem passa. O que parece apenas um trecho pacato do interior guarda um encanto silencioso, típico da vida simples.

No entanto, basta um olhar mais atento para que a paisagem transforme-se em algo digno de admiração profunda. O responsável por essa beleza cativante é Mário Kurtz, um verdadeiro entusiasta da jardinagem.

É ele quem cultiva, com dedicação diária e sensibilidade rara, um universo botânico que já ultrapassa as 3 mil plantas.

Entre cactos, suculentas, flores e espécies ornamentais de variados portes e origens, o que então se vê é um oásis de cores e formas fascinantes.

Refúgio natural em Guabiruba

Ao longo dos anos, Mário transformou o terreno ao redor de sua residência em um refúgio natural, onde cada vaso carrega uma história, cada flor traduz um sentimento e cada detalhe evidencia o cuidado com que tudo foi construído.

Embora o início desse projeto remonte ao ano de 2018, foi sobretudo durante a pandemia da Covid-19, em 2020, que o jardim ganhou forma e profundidade.

Naquele período desafiador para tantos, a jardinagem tornou-se para ele não apenas uma ocupação, mas uma fonte legítima de equilíbrio emocional e bem-estar.

Variedade de espécies

Hoje, ao caminhar por entre as fileiras meticulosamente organizadas, é impossível não se impressionar com a variedade das espécies e a harmonia do conjunto exposto.

A simetria dos vasos, o contraste das folhagens e a explosão de cores das flores criam uma atmosfera de encantamento imediato.

Frequentemente, transeuntes interrompem sua trajetória apenas para contemplar, registrar em fotos ou trocar algumas palavras com o criador desse pequeno paraíso.

Plantas compartilhadas

Apesar de não haver intenção comercial por parte de Mário, não são raros os momentos em que ele, movido pela generosidade, compartilha mudas com aqueles que demonstram verdadeiro apreço pelas plantas.

Esse gesto reforça ainda mais a essência do seu projeto: espalhar beleza, promover o contato com a natureza e despertar emoções genuínas por meio do simples, porém poderoso, ato de cultivar.

Encantamento em Guabiruba

Seu jardim, pois, é mais do que uma coleção impressionante de espécies vegetais.

É um testemunho vivo de como o amor à natureza pode transformar o cotidiano, inspirar outras pessoas e deixar marcas positivas na paisagem e na memória de quem o visita.

Isso é Guabiruba

