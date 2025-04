No pitoresco bairro Lageado Alto, em Guabiruba, um refúgio de beleza e serenidade então floresce sob os cuidados carinhosos da família Comper.

Ali, entre jardins exuberantes e árvores frutíferas carregadas, o casal Beno e Iracema não apenas cuida de suas plantas, mas também preserva memórias, tradições e um amor inabalável pela terra.

Guabiruba em flores

Iracema, com mãos que parecem bordar a natureza, dedica-se com primor ao seu jardim, transformando-o em um verdadeiro espetáculo de cores e perfumes.

Cada flor que desabrocha carrega a delicadeza do seu toque, das rosas aveludadas às outras espécies que balançam suavemente sob a brisa.

O jardim é um convite à contemplação, um quadro vivo que se renova a cada estação, refletindo o cuidado e a paixão da matriarca pela natureza.

Guabiruba e seus frutos

Enquanto Iracema colore o quintal com pétalas e perfumes, Beno ostenta com orgulho os frutos de sua dedicação.

Entre suas colheitas, os cachos de banana são um verdadeiro troféu, pendendo dos galhos como medalhas douradas concedidas pela própria terra.

Com olhar atento e mãos experientes, ele então acompanha o amadurecimento de cada cacho, assegurando que nada se perca.

Dessa forma, cada fruto completa seu ciclo e chega à mesa com o sabor mais autêntico do campo.

Infância entre flores

Mas a magia desse lugar não está apenas no esplendor das flores ou na abundância dos frutos.

Ela se manifesta também na alegria que ecoa pelos cantos da propriedade, especialmente nos passos curiosos da netinha do casal, Maria Heloísa.

Mesmo com pouca idade, ela já absorve o encanto interiorano, correndo entre os canteiros e dividindo sua infância com um companheiro inusitado: um pintinho, que desde que saiu da casca tornou-se seu fiel amigo de estimação.

Entre brincadeiras e descobertas, ela cresce rodeada pelo que Guabiruba tem de mais puro e belo, sendo o contato genuíno com a natureza.

Herança de cuidado

A propriedade da família Comper é um pedaço do paraíso preservado com esmero, um testemunho vivo da harmonia entre homem e terra.

Ali, cada detalhe reflete o amor e a dedicação de gerações que se entregam ao ato de cultivar a vida, simples em sua essência, mas grandioso em significado.

Guabiruba na propriedade Comper

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

