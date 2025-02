Para aqueles que buscam um refúgio perfeito para amenizar o calor abrasador deste verão, Guabiruba reserva um destino simplesmente deslumbrante.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Situado no pitoresco bairro Lageado Alto, esse recanto da natureza emerge como um verdadeiro paraíso, onde o frescor das águas cristalinas se une à serenidade da mata nativa, proporcionando um espetáculo inesquecível aos visitantes.

Guabiruba e seu santuário natural

O cenário é digno de contemplação. A estrada de chão, que conduz até esse santuário natural, é então serpenteada por riachos límpidos e margens verdejantes.

A paisagem, por sua vez, parece saída de um quadro decorativo.

Durante o percurso, não é raro encontrar pequenos refúgios à beira da estrada, onde a tentação de tocar a água fresca se torna irresistível.

Para os mais aventureiros, um mergulho nas piscinas naturais, formadas ao longo do trajeto, se torna um convite irrecusável, uma experiência revigorante que transporta o visitante a um estado de plenitude e bem-estar.

Guabiruba entre árvores

Este destino singular também abriga uma variedade de sítios e propriedades particulares, cujos acessos são restritos, mas, ainda assim, há uma infinidade de espaços sombreados pelas copas frondosas das árvores.

Ali, a brisa fresca se mistura ao som relaxante da água corrente, criando um ambiente propício para momentos de pura contemplação e descanso.

Seja para se banhar nas águas límpidas ou simplesmente para sentir a atmosfera acolhedora que a natureza oferece, esse lugar no Lageado Alto proporciona uma experiência memorável, onde o tempo parece desacelerar e a alma encontra repouso.

Guabiruba e sua rota verde

Chegar até este paraíso é mais simples do que se imagina. Basta seguir pela estrada geral do bairro Lageado Alto e, ao alcançar a esquina da Capela Imaculada Conceição, tomar o caminho à esquerda.

A via, bem conservada, assegura um passeio tranquilo e repleto de encantos, guiando-a por uma jornada onde cada curva revela uma nova surpresa da exuberante paisagem local.

Galeria de fotos mais adiante

E, para que você possa sentir ainda mais a essência desse refúgio encantador, preparamos uma seleção especial de imagens que capturam toda a grandiosidade e beleza desse destino imperdível.

Logo após os anúncios, você encontrará uma galeria fotográfica minuciosamente escolhida para transmitir cada detalhe desse paraíso escondido.

Acompanhe, encante-se e permita-se ser transportado para este cenário que promete marcar sua memória para sempre.

Galeria após anúncios

O Blog do Ciro Groh conquistou a confiança do público graças a um trabalho sério, reconhecido e valorizado pelos parceiros comerciais.

Conheça cada um deles nos banners abaixo, clique para então entrar em contato e descubra os produtos e serviços que oferecem.

Oferecimento:

Veja também:

1. GALERIA – Pastor Cláudio então celebra seu último culto e deixa legado marcante em Brusque

2. VÍDEO – Brusquense então escolhe a Itália para viver seu sonho em meio às Dolomitas

Galeria de fotos

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK