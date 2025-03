No encantador interior de Guabiruba, onde a natureza demonstra sua maior expressão de beleza, localiza-se um refúgio de charme incomparável.

Nesse contexto, o sítio de Juliano Luis Boos, situado no pitoresco bairro Planície Alta, vem se tornar o protagonista da pauta deste domingo, 23.

Generosamente, Boos abriu as porteiras de sua propriedade, permitindo que o esplendor deste recanto fosse eternizado em imagens que abrilhantam esta edição especial.

Guabiruba em sua essência

Guabiruba, com sua essência bucólica, guarda cenários de tirar o fôlego, e esse lugar é um reflexo perfeito dessa magnificência.

Logo na entrada, um riacho sereno atravessa a estrada de acesso, criando um portal natural que se tornou a marca registrada do sítio.

De acordo com Juliano, manter essa característica intacta é essencial para preservar a identidade única do lugar.

Guabiruba entre flores e paz

Ao adentrar esse paraíso rural, é impossível não se encantar com a exuberância da paisagem.

Árvores imponentes se erguem como guardiãs do tempo, enquanto flores multicoloridas salpicam o gramado com tonalidades vibrantes.

Hortênsias desabrocham em profusão, como se a própria terra exalasse poesia.

Cada detalhe parece meticulosamente cuidado, demonstrando o carinho e a dedicação do anfitrião em manter a harmonia entre o homem e a natureza.

A atmosfera ali é diferente, pois o tempo desacelera, convidando cada visitante a respirar fundo e se entregar ao encanto do momento.

O canto dos pássaros, o murmúrio das águas cristalinas e a brisa suave que percorre o ambiente compõem uma melodia que acalma a alma.

Não há pressa, apenas a plenitude de estar imerso em um cenário onde a beleza e a paz coexistem em perfeita sintonia.

E, para coroar essa experiência, Juliano então recepciona seus visitantes com uma hospitalidade singular.

Sua simpatia e generosidade fazem com que todos se sintam em casa, tornando a visita ainda mais memorável.

Guabiruba e seu belo sítio

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

