Guabiruba entrega mais de 50 maços de cabelos à entidades que trabalham com câncer

Os mais de 50 maços de cabelos arrecadados durante a Campanha Fios de Alegria, promovida pela Prefeitura de Guabiruba, por meio da Secretaria de Saúde, foram doados na quarta-feira, 23, para o departamento de Oncologia do Hospital Santo Antônio, de Blumenau, e para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, de Brusque. As duas entidades atendem os guabirubenses com câncer.

Na unidade hospitalar, a coordenadora de serviços administrativos Danielle Carolina de Borba, recebeu os cabelos e explicou como as perucas são confeccionadas e utilizadas pelos pacientes.

Já na Rede Feminina, foi a tesoureira Sonia Araújo a responsável por recepcionar a secretária de Saúde de Guabiruba, Patricia Heiderscheidt, e a coordenadora de Programa da Saúde, Ana Luiza Erthal Scharf, e guardar os fios. Tanto o hospital quanto a rede repassam os cabelos para a Mara Perucas, de Joinville, que recolhe e produz as perucas de forma gratuita.

A coordenadora de serviços administrativos do Hospital Santo Antônio, explica que o paciente está debilitado nessa fase de sua vida e que a peruca auxilia na autoestima. “A perda do cabelo mexe bastante com o psicológico e eles recebem o cabelo com bastante carinho”.

“Quando a psicóloga conversa com o paciente, expõe que há perucas disponíveis e o paciente vai até a Oncologia escolher ou a profissional leva até ele.Quando eles deixam de usar, acabam passando para outro ou devolvem”.

Danielle evidencia que após a divulgação de uma mãe que doou os cabelos para confeccionar a peruca da filha, mais pessoas começaram a fazer a doação. “A partir deste momento, começaram a chegar os cabelos”, conta, apresentando a mãe responsável pela divulgação.

A secretária de saúde lembra que a ideia da campanha foi inspirada na história dessa mãe e que o objetivo é tornar a Fios de Alegria permanente em Guabiruba. “A gente não pensou que teria tantas pessoas com a sensibilidade para doar o cabelo, tantas crianças. Estamos felizes e queremos que essa campanha dure por muito tempo”.

Campanha permanente

Toda pessoa que deseja doar seus cabelos poderá procurar um salão de beleza parceiro e terá o corte e uma escova gratuitos. Três salões participam da campanha: Tatiana Machado, Sandra Ferreti e Espaço Taise Becker. “Todos os demais salões de Guabiruba que tiverem interesse na parceria podem procurar a Secretaria de Saúde que serão aderidos a essa corrente de bem”, pontua Patrícia.

Ela destaca ainda a necessidade dos cabelos terem, no mínimo, 15 centímetros para melhor aproveitamento e não importa se ele tem química ou é pintado. Quando houver um grande quantidade, os fios serão doados novamente para as duas entidades.

A Rede Feminina de Combate ao Câncer, em Brusque, também recebe cabelos já cortados durante o ano todo. Neste período, está em andamento a campanha Faça um Carequinha Feliz. A tesoureira Sonia Araújo ressalta que as doações são muito bem-vindas.

“A autoestima da mulher é muito importante. Ela precisa se sentir bonita, segura, amada. As pacientes podem escolher a peruca conforme o formato do rosto, tamanho da sua cabeça e quando deixarem de usar devolvem”, enfatiza Sonia.