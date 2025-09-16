Em meio às paisagens tranquilas do bairro Planície Alta, em Guabiruba, uma propriedade guarda um cenário que mais parece obra de arte da natureza.

É ali que vive Josete Nicoletti, uma mulher de sorriso generoso e olhar atento, cuja rotina diária é marcada por um carinho especial.

E é justamente esse cuidado que se manifesta no cultivo de flores — sobretudo orquídeas — capazes de transformar o jardim em um verdadeiro espetáculo de cores e formas.

Nesse contexto, desde as primeiras horas do dia, quando o sol ainda se insinua por entre as árvores e o som do riacho ao fundo embala a manhã, Josete dedica-se ao que mais gosta.

Ela conversa com as plantas como se fossem velhas amigas e acompanha cada detalhe do crescimento delas com a paciência de quem entende que a beleza precisa de tempo para florescer.

Infância entre flores

A paixão pelas flores, segundo ela, nasceu na infância. Naquela época, observava sua mãe cuidar com esmero das plantas no quintal.

Foi dessa convivência que herdou o gosto e, com o passar dos anos, transformou-o em parte essencial de sua vida.

Atualmente, ao lado do marido Francisco Ebel — que ajuda nas tarefas mais pesadas —, Josete construiu um espaço que não apenas embeleza sua casa, mas também traduz sua história e dedicação.

Dedicação reconhecida em Guabiruba

Não por acaso, suas orquídeas já lhe renderam reconhecimento em concursos e exposições. Em algumas ocasiões, chegou inclusive ao primeiro lugar.

Com efeito, o brilho nos olhos ao recordar essas conquistas revela o quanto cada premiação representa não apenas um troféu, mas também a validação de um amor cultivado diariamente.

Embora as orquídeas sejam as protagonistas do jardim, elas não estão sozinhas.

Dessa forma, cactos, suculentas e uma diversidade de outras espécies dividem espaço, criando um mosaico natural que encanta qualquer visitante.

Guabiruba entre gestos diários

E, se o verde e as flores fazem parte de sua rotina, o mesmo se pode dizer do galinheiro nos fundos da propriedade.

As galinhas poedeiras, cuidadas com a mesma dedicação, completam o cenário de vida simples, mas repleto de significado.

Diante disso, Josete não esconde a alegria de viver em um lugar onde a natureza dita o ritmo dos dias.

Nesse contexto, o canto dos pássaros, o som constante da água correndo entre as pedras do riacho e a serenidade do interior formam a moldura perfeita para seu refúgio particular.

Mais do que um hobby, o cuidado com o jardim é, para ela, uma forma de conexão com as próprias raízes e com a essência de sua história.

As fotografias

Para traduzir em imagens toda essa beleza e emoção, foi preparada uma galeria especial de fotografias assim que os anúncios forem exibidos.

Nela, será possível então apreciar em detalhes a atmosfera encantadora que cerca Josete e suas flores — um convite visual que completa esta narrativa de dedicação, simplicidade e amor pela vida.

Guabiruba em fotos

