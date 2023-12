Neste sábado, 2, moradores da rua Antônio Carminatti, em Guabiruba, celebraram sua primeira confraternização, reunindo mais de 120 participantes de todas as faixas etárias, em homenagem aos 150 anos de história do lugar.

*Confira a galeria de fotos então exposta no fim desta edição

A lembrança da rua, pois, remonta a suas origens com quatro famílias fundadoras: Dietrich, Carminatti, Angioletti e Siegel. Inicialmente, ela servia como divisa entre Brusque e Guabiruba.

Essa via, que começou modestamente com poucas famílias, viu sua descendência crescer ao longo dos anos.

Celebrando a cultura de Guabiruba

A ideia da confraternização teve início em 2021 e, finalmente, se concretizou em 2023, visando reunir a comunidade em um evento que resgata tradições e enfrenta desafios contemporâneos.

A festa foi enriquecida com iguarias tradicionais dos costumes antigos, como dobradinha, língua ensopada, bolo de carne, macarrão artesanal, cucas e outras delícias caseiras.

Esforço de todos

Toda a dedicação na preparação foi fruto de trabalho voluntário, sendo imprescindível destacar o empenho de Vanete Goulart e João Victor Dietrich, que lideraram os esforços na organização do almoço e do café da tarde.

Os demais colaboradores também merecem destaque, investindo seu tempo na decoração, na distribuição de bebidas e em outras atividades então relacionadas à organização do evento.

A confraternização da rua Antônio Carminatti e adjacências marcou um momento especial de união e celebração, resgatando a essência e a história que unem essas famílias há mais de um século.

Guabiruba em fotos após anúncios

Descubra agora os parceiros que então dão vida e investem nesse projeto incrível do Blog do Ciro Groh. Clique nos banners para explorar as ofertas e serviços únicos proporcionados por cada um desses apoiadores dedicados.

Oferecimento:

Leia também:

1. Calor aumenta: saiba se Brusque terá chuva neste fim de semana

2. GALERIA – Conheça a cascata em Brusque escondida na mata

As fotos da festa

*Autoria: Ciro Groh >>

Autoria: Silvano Baron >>

• Ajude então a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: cirogroh@yahoo.com.br

• Receba então diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK