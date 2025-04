Entre paisagens serenas, vegetação abundante, construções antigas e recantos que surpreendem pela harmonia, a rua Holstein, em Guabiruba, se destaca como um verdadeiro refúgio natural.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Além de revelar o encanto de uma estrada margeada pelo verde da mata e cenas do cotidiano, o trajeto guarda, ao seu término, uma joia escondida.

Trata-se da cachoeira batizada de Holstein, que herdou o referido nome graças à rua que conduz a este pequeno paraíso natural.

Escorrendo entre pedras, essa encantadora queda d’água se revela como um verdadeiro presente reservado aos olhares atentos.

Guabiruba de contrastes sutis

A simplicidade da rua torna-se notória na forma como conecta o urbano ao natural, refletindo a tradição germânica de integrar a vida cotidiana à natureza, com arquiteturas e paisagens integradas.

Enquanto a vegetação acompanha o percurso com presença marcante, as construções antigas, algumas delas até centenárias, reforçam o contraste entre história e paisagem, despertando um sentimento de preservação e respeito ao tempo.

Além disso, algumas empresas instaladas ao longo da via se ajustam com naturalidade ao cenário, agregando movimento e atividade econômica sem comprometer o equilíbrio visual.

O ambiente, assim, se constrói de maneira espontânea, sem excessos, mesclando trabalho e contemplação em uma mesma paisagem.

Guabiruba sob olhar nostálgico

À medida que se percorre a rua, surgem cenas que então reforçam o clima de tranquilidade.

Moradores caminham com calma, ciclistas passam entre as sombras das árvores, conversas acontecem junto às calçadas, e o ruído discreto do ambiente preenche os espaços entre um passo e outro.

Em cada detalhe, a vida flui em ritmo desacelerado, permitindo que o entorno seja verdadeiramente percebido.

As casas antigas, pois, com suas linhas arquitetônicas singelas, completam a paisagem com um charme que transcende o tempo.

Assim, cada fachada parece contar histórias de outros tempos, compondo com o verde ao redor um cenário de rara harmonia.

Galeria mais adiante

Para traduzir em imagens tudo aquilo que as palavras apenas sugerem, uma galeria de fotos foi preparada com especial atenção.

Nela, estão reunidos os principais destaques dessa rua encantadora, a citar a cachoeira escondida, os recortes da paisagem, os registros das construções antigas e as cenas do cotidiano.

A integração de todos esses elementos faz do Holstein uma das mais belas surpresas de Guabiruba.

A galeria está disponível ao fim desta edição, logo após os anúncios; vale a pena conferir.

Galeria após anúncios

Guabiruba vista no Holstein

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

