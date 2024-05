Guabiruba inicia campanha de vacinação contra a dengue

Guabiruba iniciou a vacinação contra a dengue para a faixa etária de 10 a 14 anos. O processo de imunização é composto por duas doses, com um intervalo de três meses entre elas. A coordenadoria de Saúde informa que a aplicação das vacinas irá acontecer conforme estoque das doses.

A coordenação ressalta alguns pontos importantes: em caso de confirmação de dengue, a criança deve aguardar seis meses antes de receber a primeira dose da vacina.

Se a dengue ocorrer após a aplicação da primeira dose, a criança poderá completar o esquema dentro do prazo estabelecido de 90 dias. Além disso, se a criança iniciou o esquema de vacinação em uma clínica particular, não será possível completá-lo no SUS.

A sala de vacinas da Policlínica está aberta diariamente das 7h às 17h30, sem interrupção para o almoço. É necessário apresentar a carteira de vacinação e mantê-la atualizada.

Aplicação da vacina nos sábados e Lageado Baixo

Para atender a demanda, haverá aplicação da vacina aos sábados e no bairro Lageado Baixo: nos dias 18 e 25 de maio, a sala de vacinas estará aberta das 08h às 14h; e nos dias 17 e 24, a aplicação acontecerá no bairro Lageado Baixo das 09h às 16h.

Vacinação contra Influenza

É essencial destacar que a vacinação contra a influenza continua sendo realizada e desempenha um papel fundamental na proteção da saúde pública, especialmente em grupos vulneráveis, como idosos, crianças pequenas e pessoas com condições médicas subjacentes.

Além de reduzir o risco de contrair a gripe, a vacinação também ajuda a mitigar a gravidade dos sintomas e o número de hospitalizações relacionadas à doença.

Mais informações podem ser obtidas na Sala de Vacinas da Policlínica de Guabiruba ou entrando em contato com o setor pelo telefone (47) 3308-3160.

