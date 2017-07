Guabiruba inicia participações em feiras divulgando atrativos turísticos

A participação de Guabiruba nos dias 7, 8 e no 1o Salão do Turismo da 22ª Festinver de Gaspar iniciou a divulgação turística do município em eventos do segmento, que tem como objetivo levar ao conhecimento do maior número de pessoas os atrativos turísticos da cidade. O espaço no local foi disponibilizado à Prefeitura de Guabiruba pelo Consórcio Intermunicipal dos Municípios de Médio Vale do Itajaí (Cimvi). Em torno de 4 mil pessoas passaram pelo estande nos três dias, quando foram distribuídas 1.550 sacolas contendo folders de divulgação da cidade.

Participaram da divulgação a Sociedade do Pelznickel, a Assepavi, os grupos Alle Tanzen Zusammen e Tutti Buona Gente, Empório Bioleben, Isair Fischer Decorações e KE IKI Concept, coordenados pela Diretoria de Turismo e Fundação Cultural de Guabiruba. “Nossa participação foi um sucesso. As pessoas de várias cidades de Santa Catariana tiveram a oportunidade de conhecer mais de perto o potencial que temos. O turismo é um segmento que desenvolve economicamente toda uma região e ajuda a manter a cultura durante muitas gerações.”, afirma a servidora da Diretoria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Guabiruba, Bianca Lemos.

Quem também fez sucesso no Salão do Turismo foi o Pelznickel. Conforme a superintendente da Fundação Cultural de Guabiruba, Jucilene Regina Schmidt adultos e principalmente as crianças ficaram encantadas e até assustadas com a história mostrada em vídeos e exposta. “Elas não resistiam aos vídeos que estávamos passando no estande e demonstraram muita vontade em conhecer a cidade”.