Guabiruba Natal Mágico: onde os desfiles e a Pelznickelplatz viram espetáculo a céu aberto

Com o espetáculo “Encantos Natalinos”, reunindo teatro, dança e a Orquestra Municipal, em , na Sociedade Recreativa Guabirubense, Guabiruba abriu oficialmente o Mágico 2025. A programação se estende por todo o município entre novembro e dezembro e consolida Guabiruba como Capital Catarinense do Pelznickel e referência em turismo cultural no Vale do Itajaí-Mirim.

A maior novidade desta edição é a transferência da Pelznickelplatz para o Parque Municipal Vereador Érico Vicentini, no bairro Planície Alta, ampliando a capacidade de público e qualificando a estrutura oferecida aos visitantes. O novo espaço fortalece a vocação de Guabiruba para receber eventos de grande porte, aliando tradição, cultura, natureza e hospitalidade em um mesmo cenário.

Na agenda do Natal Mágico, em , o Desfile de assume papel central. Realizado na rua Brusque, a partir das 19h30, o cortejo transforma o centro da cidade em um grande cenário a céu aberto, em que famílias e visitantes ocupam as calçadas para acompanhar personagens, carros decorados e grupos culturais.

Com 21 grupos, o Desfile Mágico 2025 atualiza símbolos e memórias da cidade, colocando lado a lado figuras do imaginário natalino e elementos da imigração e da cultura regional. Desfilam: Papai Noel do Patinete; Escola de Educação Infantil Prof.ª Ida Silva Debatin; Goldens de Brusque; Escola Contraturno Dois Amores; Coral Cristo Rei; Centro Universitário da Fundação Educacional de Brusque – UNIFEBE; Jeep Clube Amigos da Trilha de Guabiruba; Bandas de Percussão da Fundação Cultural de Guabiruba; Spitzkopf Pelznickel Petersstraße; Grupo Escoteiro Dragões da Montanha; Alien Chips; Loja Rocha Outlet; Slow Rider Brusque Motoclube; Associação Cultural Italiana de Guabiruba – ACIG; Grupo Folkloristico Tutti Buona Gente; Associação Visite Guabiruba – AVIGUA; Sociedade do Pelznickel; Clube Antigos Guabiruba; a Realeza da 11ª Festa da Integração; o Presépio Vivo e o carro alegórico Papai Noel FCG, que encerra o percurso. Pode haver outras participações que não estão listadas aqui.

Sem tema único, cada grupo tem liberdade para criar sua própria narrativa para o Desfile de Natal, desde que alinhada ao espírito natalino. Essa característica reforça o cará comunitário do desfile, que envolve escolas, entidades, empresas, grupos organizados e moradores em geral, transformando o evento em um painel vivo da identidade guabirubense. Crianças, jovens e adultos desfilam caracterizados, resgatando costumes familiares e comunitários e propondo novas leituras da tradição.

A participação da AVIGUA se destaca na avenida e nos bastidores, articulando roteiros, acolhimento e divulgação regional do calendário natalino. A entidade atua em parceria com o poder público, o trade turístico e o comércio local, estimulando a ocupação de hospedagens, o movimento em restaurantes, cafés e chocolaterias, a visita a atrativos naturais, culturais e religiosos e integrando o Mágico à oferta turística dos vales do Itajaí.

O dia 29 também conta com o Festival Delícias de , nas imediações da Prefeitura Municipal a partir das 15h, unindo gastronomia, convivência e apresentações artísticas. Às 16h, o espetáculo “Volto Logo: Traquitanas e Traquinagens da Palhaça Cachaça” prepara o clima para o desfile da noite, reforçando a proposta de um que combina humor, cultura, arte e história local.

Até , desfiles temáticos, Corrida do Pelznickel, Presépio Vivo, Pelznickel nos bairros e as noites da Pelznickelplatz no Parque Municipal mantêm a cidade em clima festivo. Ao valorizar as tradições e, ao mesmo tempo, renovar formatos, o Mágico 2025 torna-se instrumento decisivo para impulsionar o turismo, fortalecer a economia criativa e projetar Guabiruba como destino natalino de referência em Santa Catarina e na região Sul.