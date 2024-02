Guabiruba participa de homenagem a Imigração Italiana na Assembleia Legislativa

Na noite de segunda-feira, 26, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina foi o palco de uma sessão especial dedicada à celebração dos 150 anos da imigração italiana no Brasil.

Proposta pelo deputado Dr. Vicente Caropreso (PSDB) e presidida pelo deputado Mauro de Nadal (MDB), presidente da Casa, a sessão contou com a presença de autoridades, representantes da comunidade ítalo-catarinense e diversos setores da sociedade.

O objetivo foi celebrar e reconhecer a significativa contribuição dos imigrantes italianos para o desenvolvimento cultural, econômico e social do país.

A cidade de Guabiruba foi representada na homenagem, incluindo o Prefeito Valmir Zirke, o secretário de Planejamento Urbano e Infraestrutura Anderson Cavichioli, a reitora da Unifebe Rosemari Glatz e o coordenador da Associação Cultural Italiana de Guabiruba, Amilton Stedile.

Além deles, alguns membros da Orquestra Guabiruba, que estiveram presentes junto da Associação Artístico Cultural Monte Castelo e realizaram uma apresentação musical durante a solenidade.

O evento ressaltou a relevância histórica da chegada dos italianos ao Brasil, especialmente em Santa Catarina, onde deixaram um legado significativo em áreas como arquitetura, gastronomia, agroindústria e cultura

Durante a cerimônia, foram homenageadas 21 entidades que preservam a memória dos imigrantes italianos, incluindo o Museu Histórico do Vale do Itajaí-Mirim, Casa de Brusque, Arquivo Público de Santa Catarina e a cônsul-geral da Itália para os estados do Paraná e Santa Catarina, Eugênia Tiziana Berti.

A presença de representantes da Itália, políticos e membros de círculos italianos enfatizou a importância da relação entre os dois países.

