Guabiruba passa a contar com fórum próprio para atender demandas judiciais do município
Nova estrutura busca garantir mais agilidade no atendimento
Nesta quinta-feira, 18, foi inaugurado o fórum de Guabiruba, que passa a atender oficialmente as demandas judiciais do município. O espaço no centro da cidade, que anteriormente funcionava como uma agência bancária, foi adaptado para sediar as atividades do poder Judiciário.
O prédio foi organizado com foco na acessibilidade e no atendimento ao público. No térreo, onde se concentra grande parte dos serviços, o acesso é facilitado. Já os andares superiores, que abrigam gabinetes e cartórios, contam com elevadores.
Segundo o diretor-geral administrativo, Alexsandro Postali, a acessibilidade e a qualidade do atendimento são prioridades. “Essa é uma preocupação constante de todo o poder Judiciário de Santa Catarina, para que a população seja bem atendida, sem dificuldades de acesso ou de contato com os serviços”, afirmou.
A juíza Caroline Peressoni Porcher ressaltou que a nova unidade facilita o acesso da população aos serviços judiciais e gera impactos positivos para toda a região.
“A instalação do fórum reduz o deslocamento das partes e contribui para a redistribuição dos processos, diminuindo o tempo de tramitação e garantindo mais celeridade e eficácia na prestação jurisdicional”, disse.
Com a criação da comarca, os processos que antes tramitavam em outra jurisdição passam a ser transferidos para Guabiruba. As ações que estavam concentradas na comarca de Brusque já estão sendo redistribuídas para a nova unidade, que assume o atendimento das demandas do município.
O atendimento ao público segue o padrão do Judiciário estadual, com funcionamento das 12h às 19h, de segunda a sexta-feira, além de regime de plantão nos dias em que não há expediente forense.
O prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke, relembrou que o último pedido para a criação da comarca foi feito em 2020, logo após sua eleição, durante agenda em Florianópolis. Segundo ele, apesar da sinalização positiva à época, foi necessário aguardar a consolidação do projeto.
Ao longo dos últimos anos, a administração municipal manteve as articulações institucionais e participou de reuniões com representantes do Judiciário, com o apoio do desembargador Carlos Sivinski, até a concretização da instalação da comarca.
“Com a instalação do fórum, Guabiruba inicia um novo momento. Já encaminhamos à Câmara de Vereadores um projeto de lei para a doação de um terreno onde, no futuro, serão construídos o novo fórum e a nova prefeitura”, afirmou o prefeito.
Zirke também informou que a área prevista para o futuro centro cívico deverá concentrar outros serviços públicos, com cerca de 2 mil metros quadrados destinados ao Corpo de Bombeiros e 1,2 mil metros quadrados à Polícia, além da possibilidade de transferir a Casa da Cidadania para o local.
A solenidade de inauguração reuniu autoridades do Judiciário, do Executivo municipal e representantes de instituições ligadas ao sistema de Justiça. Durante os pronunciamentos, foi ressaltado que a instalação da comarca integra o processo de expansão do Judiciário catarinense, amplia o acesso da população à Justiça e atende a uma demanda antiga da região.
Também foi destacado que a nova estrutura fortalece a presença institucional do Estado no município, contribui para a solução adequada de conflitos e reforça o compromisso do Judiciário com a modernização, a inovação tecnológica e a manutenção do atendimento presencial, garantindo proximidade com o cidadão.
Colaborou: Hérika Smaniotto
