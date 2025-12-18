Guabiruba passa a contar com fórum próprio para atender demandas judiciais do município

Nesta quinta-feira, 18, foi inaugurado o fórum de Guabiruba, que passa a atender oficialmente as demandas judiciais do município. O espaço no centro da cidade, que anteriormente funcionava como uma agência bancária, foi adaptado para sediar as atividades do poder Judiciário.

O prédio foi organizado com foco na acessibilidade e no atendimento ao público. No térreo, onde se concentra grande parte dos serviços, o acesso é facilitado. Já os andares superiores, que abrigam gabinetes e cartórios, contam com elevadores.

Segundo o diretor-geral administrativo, Alexsandro Postali, a acessibilidade e a qualidade do atendimento são prioridades. “Essa é uma preocupação constante de todo o poder Judiciário de Santa Catarina, para que a população seja bem atendida, sem dificuldades de acesso ou de contato com os serviços”, afirmou.

1 de 2

Atendimento

A juíza Caroline Peressoni Porcher ressaltou que a nova unidade facilita o acesso da população aos serviços judiciais e gera impactos positivos para toda a região.

“A instalação do fórum reduz o deslocamento das partes e contribui para a redistribuição dos processos, diminuindo o tempo de tramitação e garantindo mais celeridade e eficácia na prestação jurisdicional”, disse.

Com a criação da comarca, os processos que antes tramitavam em outra jurisdição passam a ser transferidos para Guabiruba. As ações que estavam concentradas na comarca de Brusque já estão sendo redistribuídas para a nova unidade, que assume o atendimento das demandas do município.

O atendimento ao público segue o padrão do Judiciário estadual, com funcionamento das 12h às 19h, de segunda a sexta-feira, além de regime de plantão nos dias em que não há expediente forense.

Histórico

O prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke, relembrou que o último pedido para a criação da comarca foi feito em 2020, logo após sua eleição, durante agenda em Florianópolis. Segundo ele, apesar da sinalização positiva à época, foi necessário aguardar a consolidação do projeto.

Ao longo dos últimos anos, a administração municipal manteve as articulações institucionais e participou de reuniões com representantes do Judiciário, com o apoio do desembargador Carlos Sivinski, até a concretização da instalação da comarca.

“Com a instalação do fórum, Guabiruba inicia um novo momento. Já encaminhamos à Câmara de Vereadores um projeto de lei para a doação de um terreno onde, no futuro, serão construídos o novo fórum e a nova prefeitura”, afirmou o prefeito.

Zirke também informou que a área prevista para o futuro centro cívico deverá concentrar outros serviços públicos, com cerca de 2 mil metros quadrados destinados ao Corpo de Bombeiros e 1,2 mil metros quadrados à Polícia, além da possibilidade de transferir a Casa da Cidadania para o local.

A solenidade de inauguração reuniu autoridades do Judiciário, do Executivo municipal e representantes de instituições ligadas ao sistema de Justiça. Durante os pronunciamentos, foi ressaltado que a instalação da comarca integra o processo de expansão do Judiciário catarinense, amplia o acesso da população à Justiça e atende a uma demanda antiga da região.

Também foi destacado que a nova estrutura fortalece a presença institucional do Estado no município, contribui para a solução adequada de conflitos e reforça o compromisso do Judiciário com a modernização, a inovação tecnológica e a manutenção do atendimento presencial, garantindo proximidade com o cidadão.

Colaborou: Hérika Smaniotto



Leia também:

1. VÍDEO – Pianista brusquense lança seu primeiro álbum de música clássica contemporânea

2. Vigilância em Saúde intensifica combate à dengue em bairros de Brusque

3. EXCLUSIVO – “Fiquei paralisado e apavorado”, diz jovem que denunciou padre por importunação sexual em Brusque

4. VÍDEO – Homem que arrastou cachorro amarrado em caminhão por 1 km é preso em Blumenau

5. Confira balanço de ocorrências da Delegacia de Investigação Criminal de Brusque em 2025



Assista agora mesmo!

Chegada do asfalto entre Brusque e Botuverá trouxe alívio, mas obra enfrentou desafios:

