Guabiruba publica edital do Bolsa-Atleta e Bolsa-Técnico 2026; saiba como se inscrever

A Prefeitura de Guabiruba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Assuntos para a Juventude, publicou edital que regulamenta o processo de seleção para o Programa Bolsa-Atleta e Bolsa-Técnico 2026.

A iniciativa tem como objetivo incentivar atletas, paratletas, técnicos e auxiliares que representam o município em diferentes modalidades esportivas, oferecendo auxílio financeiro para apoio em alimentação, saúde, educação, moradia, transporte, material esportivo e participação em competições.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 1º e 8 de dezembro de 2025, diretamente na sede da Secretaria de Esportes. Os candidatos deverão apresentar formulário preenchido, documentos pessoais, declarações previstas nos anexos do edital, plano de trabalho e demais comprovações necessárias.

O processo de seleção será composto pelas fases de análise documental, entrevista e análise de mérito (quando necessário) e julgamento e classificação, todas conduzidas pela Comissão Técnica do programa. Para 2026, as bolsas serão concedidas por 10 meses para atletas e 12 meses para técnicos, com pagamentos mensais depositados em conta indicada pelo beneficiário.

Podem participar atletas a partir dos 12 anos, desde que atendam aos critérios específicos por categoria, incluindo residência mínima no município, vínculo esportivo e participação em competições oficiais no ano anterior. Já para técnicos, os requisitos incluem experiência mínima de três anos, atuação comprovada em competições e apresentação de plano anual de trabalho.

A listagem prévia dos selecionados será divulgada em 9 de dezembro, sendo garantido prazo para recursos conforme cronograma oficial. As assinaturas dos Termos de Adesão estão previstas para 14 de janeiro de 2026 (técnicos) e 11 de fevereiro de 2026 (atletas).

O edital completo está na aba Publicações Legais – 2025 no site oficial da prefeitura guabiruba.sc.gov.br.