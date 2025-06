Guabiruba realiza o “Pedala Cidade” em parceria com Karlsdorf-Neuthard; saiba quando

A Prefeitura de Guabiruba, através da secretaria de Saúde, anunciou o evento “Pedala Cidade”, que será realizado no dia 5 de julho. A iniciativa busca promover o bem-estar e saúde para toda a comunidade. Em colaboração com a cidade coirmã, Karlsdorf-Neuthard, também faz parte da Parceria Municipal pelo Clima.

O evento terá início no primeiro sábado do mês, com saída marcada da Policlínica de Guabiruba, localizada na rua Arthur Baumgartner, Imigrantes. A concentração está agendada para às 8h30, com a largada programada para às 9h.

O percurso seguirá pela Rua Guabiruba Sul, com destino final no Parque Municipal Vereador Érico Vicentini, retornando à policlínica.

Durante o evento, a Secretaria de Saúde fornecerá frutas e água, além de sorteio de bicicletas para os inscritos. Todo o trajeto contará com apoio da Polícia Militar e ambulância.

Para celebrar a parceria entre Guabiruba e Karlsdorf-Neuthard, será realizada uma troca simbólica de troféus. Em Guabiruba, o grupo inscrito que trouxer mais participantes para o passeio receberá um troféu vindo diretamente da cidade alemã, como reconhecimento pela mobilização e participação no evento.

Para mais informações, entre em contato com a Secretaria de Saúde pelo telefone (47) 3308-3101. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.

