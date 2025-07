Guabiruba recebe 10º Encontro de Trilheiros neste domingo

O Moto Clube Dragões da Trilha promove neste domingo, 6, o 10º Encontro de Trilheiros, em Guabiruba. O evento será realizado no parque municipal Vereador Érico Vicentini, reunindo amantes do off-road.

As inscrições antecipadas custam R$ 140 e podem ser feitas pelo site lsoffroad.com.br. No dia do evento, o valor será de R$ 160. Os primeiros 300 inscritos ainda garantem uma camiseta exclusiva.

O encontro terá largada a partir das 8h30 para quadriciclos e UTVs, e às 9h para motos. Os inscritos terão direito a café da manhã servido no local a partir das 6h30, além de ponto neutro com água e lanche. O almoço com churrasco será oferecido a partir das 12h.

Para quem deseja aproveitar o final de semana, o evento contará com mega espaço para camping gratuito, possibilitando que os participantes se instalem com tranquilidade.

Além da trilha, o encontro terá sorteios de prêmios em dinheiro, incluindo um prêmio de R$ 1,5 mil, outro de R$ 1 mil e quatro de R$ 500. Também serão sorteados cinco pneus para os participantes.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones:

Kassiano: (47) 9 9102-3730

Michel: (47) 9 9155-4965

Xefa: (47) 9 8839-7050

Leia também:

1. Motociclista fica gravemente ferido após colisão frontal no Souza Cruz, em Brusque

2. Paraenses são maioria entre os imigrantes que chegam a Brusque; veja dados

3. O diário radical de André Gohr, cortando os Estados Unidos de bicicleta em competição

4. Sol retorna e prepara Brusque para sua madrugada mais fria da semana

5. Golpes de delivery fazem novas vítimas em Brusque; saiba como se proteger

Assista agora mesmo!

Como surgiu e o que restou da primeira usina elétrica da região, criada em 1913 em Guabiruba: