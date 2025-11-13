Guabiruba recebe atração nacional no Rock do Parque neste fim de semana; confira a programação

Guabiruba recebe neste domingo, 16, a primeira edição do Rock no Parque. O evento cultural será realizado no parque municipal Vereador Érico Vicentini, a partir das 11h, e terá como atração principal o cover oficialmente reconhecido da banda Charlie Brown Jr.

Promovido pela Prefeitura de Guabiruba, com organização da Secretaria de Indústria, Comércio, Desenvolvimento Econômico e Turismo e da Fundação Cultural, o festival deve atrair ainda mais público do que o Rock na Praça, evento realizado até 2024, em razão do novo local.

Ao todo, 25 bandas se inscreveram para participar do evento, representando Guabiruba e outras cidades do Vale do Itajaí. Inicialmente, seriam selecionadas apenas sete bandas, mas, diante da qualidade técnica apresentada durante o processo de seleção, a comissão organizadora decidiu ampliar o número de participantes para dez.

Com o objetivo de valorizar a cultura local e incentivar os artistas da região, as bandas apresentarão estilos que vão do rock alternativo e progressivo ao indie, metal melódico e pop rock. Cada grupo terá 45 minutos de apresentação, com 15 minutos de intervalo para a troca de equipamentos no palco.

“Com a inauguração do labirinto cultural no início do mês, já percebemos muitas famílias procurando lazer com os filhos durante os fins de semana. Então, com toda certeza, podemos dizer que esta edição será um sucesso novamente”, afirmou o prefeito Valmir Zirke, destacando a expectativa para o evento.

“Acreditamos que o novo local vai atrair ainda mais pessoas, tanto pela curiosidade quanto pelo show especial que preparamos para o encerramento”, completou Zirke.

Para complementar o clima do festival, haverá estandes de barbearia e flash tattoo, oferecendo ao público uma experiência completa do universo do rock. Além disso, os visitantes poderão desfrutar da gastronomia local, espaço com brinquedos gratuitos para as crianças e loja oficial com produtos exclusivos.

O espaço gastronômico terá pratos típicos da culinária alemã, doces artesanais, pastéis feitos na hora, pizzas salgadas e doces, crepes, chopes artesanais e outras bebidas para se refrescar durante o festival.

O encerramento do festival será às 20h30, com o show de DZ6, artista oficialmente reconhecido pela marca Charlie Brown Jr. e conhecido por sua semelhança física com o vocalista da banda. O espetáculo “DZ6 toca Charlie Brown Jr.” terá 1h30 de duração e promete fechar o evento com muita energia.

“Trazer o DZ6 para o encerramento do festival é uma forma de homenagear uma geração inteira que cresceu ouvindo Charlie Brown Jr. e se identifica com a energia e as mensagens das músicas”, afirmou a superintendente da Fundação Cultural, Jenifer Schlindwein.

Com entrada gratuita, Guabiruba se prepara para receber visitantes de toda a região e celebrar o universo do rock em um dia repleto de música, cultura e diversão.

Programação completa

11h – Novos Novos;

12h – Eletroldo;

13h – Ricardo Silvas;

14h – Torvelim;

15h – Aurora Effect;

16h – Daguerre;

17h – Elyra;

18h – Mosaico Híbrido;

19h – Carmino;

20h30 – DZ6 (“DZ6 toca Charlie Brown Jr.”).

