Em uma celebração marcada por emoção e profundo sentimento de gratidão, a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Centro de Guabiruba, foi palco, na noite de sábado, 26, de uma missa especial, então presidida pelo bispo da Diocese de Novo Hamburgo (RS), Dom João Francisco Salm.

A ocasião foi marcada pela expressiva presença da comitiva gaúcha — formada por 42 seminaristas, seis padres e pelo próprio bispo — que se uniu à comunidade local, presente em grande número.

O pároco da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padre Marilton Nuss, também concelebrou a missa.

Gratidão em Guabiruba

A cerimônia, iniciada às 19h, foi mais do que um simples encontro litúrgico. Representou, acima de tudo, um gesto de gratidão pública e afetuosa aos voluntários guabirubenses.

Em 2024, essas pessoas generosas se mobilizaram com empenho para prestar ajuda direta às vítimas das enchentes que atingiram gravemente o Rio Grande do Sul — sobretudo a região da Diocese de Novo Hamburgo.

Durante a homilia, Dom João Francisco Salm fez questão de destacar o gesto solidário, que se deslocou até o estado vizinho para auxiliar na limpeza de igrejas, residências e espaços comunitários afetados pela tragédia.

“Foi um testemunho vivo do Evangelho em ação.” Ver irmãos de fé arregaçando as mangas para ajudar sem pedir nada em troca nos dá esperança, nos lembra que Deus continua agindo por meio das pessoas”, afirmou o bispo.

Jornada passa Guabiruba

A visita a Guabiruba fez parte da peregrinação realizada pela Diocese de Novo Hamburgo, no contexto do Jubileu dos Peregrinos da Esperança, convocado pela Igreja Católica como preparação para o Ano Santo de 2025.

O grupo, pois, iniciou a jornada por Brasília, onde conheceu a Catedral Metropolitana, a sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a Nunciatura Apostólica — representação diplomática da Santa Sé no país.

Em seguida, os peregrinos seguiram rumo ao Santuário Nacional de Aparecida (SP), e depois passaram pela Diocese de Florianópolis, chegando a Brusque e, finalmente, a Guabiruba.

Jantar de confraternização

Ao término da celebração, os participantes seguiram para o salão Cristo Rei, anexo à igreja, onde foi servido um jantar de confraternização.

O espaço ficou completamente lotado, em um ambiente marcado pela acolhida calorosa da comunidade guabirubense e pela troca de sorrisos, memórias e bênçãos.

O encontro, além de reforçar os laços entre estados irmãos, evidenciou o papel transformador da fé vivida em comunidade — seja nos momentos de dor, como nas enchentes, seja nas celebrações que resgatam a esperança.

Fotos

A confraternização, no salão paroquial, também ganha destaque, revelando instantes de alegria e união.

Galeria depois do apoio

Guabiruba em fotos

Colabore com este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

